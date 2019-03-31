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Университет приглашает...

В Краснодаре со 2 по 5 апреля состоится Международный фестиваль-конкурс театрального творчества "Театральный переполох". Он соберет конкурсантов в трех номинациях: "Театральное искусство", "Художественное слово" и "Ораторское искусство".

В конкурсе примут участие солисты и коллективы в возрасте от 7 лет. Участников ждут мастер-классы членов жюри, а победителей наградят на торжественной церемонии закрытия. По итогам конкурса выберут лучший сценарий, руководителя, режиссерско-постановочную работу, а также лучшие мужские и женские роли. Будут вручены специальный приз жюри и приз зрительских симпатий.
Всего конкурс соберет около 300 человек не только со всего Краснодарского края, но и из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Московской области. Также будут выступать чтецы из Китая, Колумбии, Египта.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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