Участники «Живой классики» продолжают бороться за звание лучшего чтеца России

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В Краснодаре во Дворце творчества состоялся региональный финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 2019. Выступления участников оценивали: Корниенко Валентина Степановна – почётный работник общего образования Российской Федерации, педагог по сценической речи межшкольного эстетического центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО г. Краснодара; Белоусов Тарас Дмитриевич – старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС, режиссёр; Чирикова Елена Александровна – педагог риторики Центра творчества «Содружество»;

Малахова София Ивановна, филолог, автор книг по истории театра на Кубани, театральный критик, член Союза театральных деятелей России, главный редактор Краснодарской библиотеки им. А.С. Пушкина; Альбицкая Ольга Альбертовна – руководитель НИА «Кубань»; Митрофанова Анна Радославовна – главный редактор информационного агентства «Живая Кубань». В этом году конкурс активно поддерживает генеральный партнер проекта – компания «Норникель», а благодаря генеральному спонсору конкурса Группы компаний «Просвещение», в помощь участникам на сайте https://youngreaders.ru были проведены онлайн мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.

127 участников регионального финала Краснодарского края показали свои навыки выразительного чтения. Все они – победители муниципальных этапов конкурса, одержавшие до этого победу на классных и школьных этапах. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри свое прочтение выбранного отрывка. Кому-то оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюбленности. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей.

«Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнала Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бёрнетт, Брэдбери. В подростковой литературе много книг, которые ещё предстоит прочитать нашим участникам».

Лучшими юными чтецами по итогам конкурса стали Лях Анастасия, учащаяся МАОУ СОШ №1 (Выселковский район); Бутенко Владислав, учащийся МБОУ СОШ №1 (Каневской район); Федорнак Денис, учащийся МАОУ СОШ №93 (г. Краснодар). Победителей ждет поездка в МДЦ «Артек», где они продолжат соревнования в мае на Всероссийском уровне. Для участников, которые не вышли во Всероссийский финал, будут организованы фан-зоны с прямой трансляцией финала из «Артека». В 2019 году Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. За этот год «Живая классика» значительно выросла: в рамках проекта начала работать «Детская редакция», открылась Детская школа социального проектирования, были организованы международные телемосты между участниками. Проект «Вслух!» по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей, созданный по инициативе участников конкурса, сегодня реализуется почти в 30 регионах России.







Источник: Пресс-секретарь Фонда "Живая классика"