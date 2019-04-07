Профессор из Москвы дала мастер-класс по актерскому мастерству в КГИК

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5 апреля в Краснодарском государственном институте культуры прошел мастер-класс профессора кафедры мастерства актера Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина Людмилы Новиковой. Мастер провела тренинг по импровизированию на примере студентов института.

Профессор ставила перед студентами различные задачи, которые они должны были сыграть. Так, будущие актеры разыгрывали сценки на итальянском и английском языках, показывали диалоги масок и работали в комедии дель арте.

В своем мастер-классе профессор сделала акцент на тренинг тела. По словам Людмилы Новиковой, оно должно быть подобно инструменту и всегда подвижно, быстро реагировать и находиться в тонусе.

"Не нужно думать, что вы делаете своим телом в момент импровизации. Здесь самый важный закон – убрать оценивание себя. Нужно разрешить самому себе быть разным", – отметила профессор.

Мастер-класс прошел в рамках Международного фестиваля-конкурса театрального творчества "Театральный переполох". Людмила Новикова в этом году возглавила жюри.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры