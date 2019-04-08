Наша землячка примет участие в финале Международного конкурса красоты и таланта «Невская Краса»

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Наш город будет представлять геленджичанка Дарья Ларионова.

Конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья проводится в северной столицев четвертый раз. В международном конкурсе девушка участвует впервые, сумела пройти 2 отборочных этапа, по результатам которых вошла в число финалисток.

Дарья добилась существенных успехов в жизни и по праву может считаться отличным примером для подражания. Геленджичанка имеет разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука и плаванию, в прошлом - член сборной России по стрельбе и паратриатлону. Сейчас Даша получает второе высшее образование, занимается организацией детской спортивной школы по стрельбе из лука. Все это удается совмещать с воспитанием сына Ярослава.

Такое стремление к достижению целей и воля к жизни достойны уважения. Желаем удачи умной, спортивной и красивой геленджичанке в финале конкурса, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 10 по 15 сентября.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик