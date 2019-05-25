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24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки.

Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий - символы славянского письма и славянской культуры.

23 мая в библиотеке-филиале №1 им. Павленко состоялся исторический час «Буква к букве будет слово» ко Дню славянской письменности и культуры. Ребята из арт-школы «Гамма» узнали историю возникновения славянской азбуки.