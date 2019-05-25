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22 мая к 150 – летию села Кирилловка, в библиотеке – филиале №12 прошел час истории «Чешские земли села Кирилловка».

Из рассказа библиотекаря подростки узнали, что первые чешские переселенцы были из Богемии и на юг России они начали прибывать уже в 1868 году в соответствии с договором между Россией и Австро-Венгрией, а массовое переселение состоялось летом 1869 г., когда из Одессы, колесными пароходами, на Кубань прибыли первые 360 семей чешских переселенцев. Ребята услышали о том, почему чешские крестьяне и ремесленники решались эмигрировать на опустевшее после русско-турецких войн русское побережье Черного моря, что чешские поселения образовались под Анапой, Геленджиком, Туапсе, Майкопом. Под Новороссийском были основаны чешские села Владимировка, Борисовка, Глебовка, Кирилловка, Мефодиевка и названы села именами собственными в честь первых канонизированных святых на Руси. Благодаря своему упорству и большому трудолюбию, многие поселенцы в короткий срок смогли обжиться на новом месте. Кроме того, природа и климат были примерно такими, как на их бывшей родине. Чехи многое сделали для развития виноградарства, садоводства, овощеводства в нашем районе. Они выращивали пшеницу, кукурузу, овощи, фрукты, виноград, добились больших успехов даже в табаководстве.

В конце нашего мероприятия были зачитаны главы из книги Владимира Пукиша «Чехи Северного Кавказа: годы и судьбы 1868-2010гг.»