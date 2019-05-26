Михаил Шабров: У меня на участке растут «бульба» и лаванда

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Родившись в Москве, знаменитый поэт-песенник никогда не терял связи с Беларусью — родиной своих родителей.

Недавно в Белорусском государственном академическом музыкальном театре с успехом прошла премьера мюзикла Гельсят Шайдуловой «Волшебный сон Золушки». Стихи к этой замечательной постановке написал знаменитый поэт-песенник Михаил ШАБРОВ. В Минск он приехал не только на премьеру, но и чтобы поклониться могилам предков.

— Михаил Зеликович, поздравляю с премьерой в белорусском театре. Судя по реакции публики, она прошла блестяще. А вам понравилось?

— Я поражен. Впервые вижу, чтобы премьера прошла без сучка и задоринки. Обычно я прихожу на 5—6-й просмотр, когда спектакль уже обжился на сцене. В Минске все замечательно: великолепные артисты с прекрасной вокальной, драматической и хореографической подготовкой, они еще и отличные импровизаторы. Восхищен сценографией: как изящно и остроумно тыква превращается в карету! Художник по костюмам выше всяких похвал. Никого не называю по именам, потому что есть два абсолютно равных состава артистов. Просто скажу, что все молодцы, очень профессиональный и слаженный коллектив служит в музыкальном театре. Отмечу и современную стилистику спектакля — в этом, безусловно, заслуга молодого режиссера.

Чрезвычайно приятно, что зал точно реагировал, а детей не обманешь. Очень понравилась белорусская публика: искренняя, благодарная, без пижонства.

— Я слышала, что композитор и режиссер — это ваша команда.

— С композитором, заслуженной артисткой России Гельсят Шайдуловой мы сделали шесть спектаклей. «Волшебный сон Золушки» существует в ледовой версии, но его сценическое воплощение, конечно, потребовало своего решения. С этим великолепно справилась Анастасия Силаева, которая, помимо, роли режиссера, выступила как автор либретто. Не буду скрывать, что с семьей Гельсят дружу много лет. Очень хорошо знал ее мужа, народного артиста России, певца Владимира Силаева. А режиссер спектакля — Анастасия Силаева — их дочь. Большое спасибо руководству музыкального театра, что оно не побоялось доверить постановку спектакля студентке ГИТИСа. Для Насти «Золушка» — дипломная работа. На мой взгляд, выполнена не просто на отлично, а вполне может претендовать на одну из престижных театральных премий.

— На сцене музыкального театра идут два спектакля на музыку Гельсят Шайдуловой —— балет «Клеопатра» и детский мюзикл «Приключения Кая и Герды». Она вас и рекомендовала как соавтора?

— Да, здесь все просто. Но очень интересная история о том, как началось сотрудничество белорусского театра с Гельсят. Каким-то образом в музыкальном театре стал популярен наш с ней мюзикл «Жаркая дорога в Новый год». Мне рассказали, что диск с записью песен из мюзикла всегда лежит в машине директора театра Александра Петровича. Ему очень нравились песни из этого мюзикла, и он очень хотел познакомиться с композитором, придумавшим для них мелодии. Даже зная место работы Гельсят Шайдуловой — профессор кафедры эстрадного искусства Российской академии театрального искусства (ГИТИС), получить ее телефон оказалось не так-то просто. Однажды ему сказали: «А как это мы дадим телефон нашего сотрудника иностранцу». Вот как! Но все-таки знакомство директора и композитора состоялось, и оно очень быстро переросло в тесное сотрудничество. И когда обсуждался вопрос о новом детском мюзикле, Гельсят предложила нашу «Золушку».

— Но в Беларуси вы не впервые...

— Конечно. Беларусь — это можно сказать, моя вторая родина. В Беларуси родились и выросли мои родители, многочисленные родственники, здесь у меня много хороших знакомых. Писать тексы для песен я начал довольно поздно, когда перевалил за 30-летний рубеж, что не мешало мне быть в центре событий тогда еще советской эстрады и серьезной музыки. Дело в том, что 18 лет свой жизни я посвятил работе в крупнейшей в ту пору в Европе фирме грампластинок «Мелодия», был ответственным секретарем худсовета фирмы, начальником отдела по контролю за формированием репертуара. Естественно, знал практически всех артистов и музыкантов Советского Союза. Могу ответственно сказать, что белорусская эстрада 60—80-х годов была одной из самых ярких в СССР! «Песняры», «Сябры», «Верасы», рок-группа «Сузор'е», которая, кстати, стала лауреатом конкурса на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в Ялте (1980 год), солисты Виктор Вуячич, Ярослав Евдокимов, дуэт Ядвига Поплавская и Александр Тихонович, композиторы Игорь Лученок, Эдуард Ханок, Василий Раинчик. Личная дружба меня связывала с замечательным музыкантом и теоретиком современной эстрады, участником легендарных «Песняров» Валерием Яшкиным. Вообще, «Песняры» были и остаются для меня в истории музыкальных коллективов советского времени непревзойденным по уровню исполнительского мастерства, музыкальной культуры коллективом — коллективом высокого европейского класса. Бережно храню в памяти и нашу долгую последнюю встречу с Володей Мулявиным на «Славянском базаре» в 1991 году...

Источник: http://zviazda.by/ru/news/20190513/1557761846-mihail-shabrov-u-menya-na-uchastke-rastut-bulba-i-lavanda?fbclid=IwAR0XOL91J1iXRwO6UtjI8Yt3Wacx2ZZTt9HkOiCURzP1cvAN512tQm-ing8