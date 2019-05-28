Набросок к портрету

/Культура/

"Не запрещай себе творить, Пусть иногда выходит криво — Твои нелепые мотивы Никто не в силах повторить."- М.Цветаева.

В Новороссийске Николай Аванесович Джанян проживает с 1985 года. А родился он в 1953-м в Кировабаде — ныне это азербайджанский город Гянджа. С ним мы близко познакомились года три назад на открытии в одном из гостеприимных залов Новороссийского исторического музея-заповедника очередной выставки местных художников. Здесь привлекли меня — настоящего «чайника» в вопросах, связанных с живописью, несколько ярко-красочных картин: натюрморт, портрет и работа жанрового содержания. В голове почему-то мелькнула мысль: «Это мог написать только кавказец!». И далее:«Например, армянин». Почему выходец из Армении? Не знаю. Потом предположил — может быть, давнее «шапочное» знакомство с работами знаменитого Сарьяна сыграло свою роль? Видимо, и интуиция — ведь я тут же понял, что не ошибся: меня познакомили с автором этих цветовых феерий — новороссийским художником из Абрау-Дюрсо Николаем Джаняном. И между нами сразу же (по моему мнению) завязалась, если не дружеская, то товарищеская связь. Позднее я пришел к выводу, что Николай со всеми своими знакомыми (практически с первой встречи!) стремится установить теплые человеческие отношения. Правда, потом я убедился, что Джанян хорошо разбирается в людях: если ему кто-то не понравился, то уж не взыщите... Он настоящий мужик, прекрасный товарищ, всегда готовый разделить радость с коллегами и друзьями, помочь им в силу своих возможностей в преодолении творческих, да зачастую и жизненных трудностей. В этом я неоднократно убеждался, поддерживая с ним с момента знакомства постоянную связь, так как много времени уделял своему местному ТВ-проекту "Этюды о...", где чаще всего героями были художники Новороссийска и Краснодарского края, среди которых большинство — коллеги-товарищи Николая Джаняна. Это потом я узнал, что он с 2001-го — член Союза художников России (СХР), а с 2007 — член Творческого союза художников России (ТСХР), где за это время прошел путь до заместителя председателя ТСХ Кубани до председателя Черноморского отделения ТСХ Кубани. Он организовал и провел порятка полсотен персональных и групповых выставок членов ТСХК в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Крымске, Майкопе, Ставрополе, Пятигорске, где никогда не забывал награждать участников грамотами, дипломами и даже медалями, ценными подарками за достижения в творчестве. Николай гордится тем, что история ТСХР уходит корнями в дореволюционные годы. Он взахлеб рассказывает всем, что членами этого Союза были такие известные мастера, как Константин Коровин, Исаак Левитан и ряд других известных художников. ТСХР и сегодня объединяет многих интереснейших авторов страны, возглавляет его вице-президент Российской акалемии художеств Константин Худяков. Патронаж Союза в настоящее время осуществляет глава Академии художеств Зураб Церетели. Джанян не раз при любой возможности в СМИ вспоминае о родной ему Армении рассказывает о том, что творческое объединение российских художников, одним из инициаторов создания которого был и он сам, в Новороссийске существует с осени 2010 года и носит сегодня название, связанное с Черноморским побережьем. Поначалу в этот союз входил двадцать один человек. Сейчас более восемьдесяти — они проживают не только в Новороссийске, но и в Геленджике, Анапе, Крымске, Сочи, станице Анастасиевской. Есть здесь не только художники, но и скульпторы, и дизайнеры, и фотографы, и кураторы художественных галерей и даже искусствоведы. Общаясь со специалистами, я узнал, что Николай, кроме того, что он продолжатель пишет в жанрах импрессионизма и экспрессионизма. Эти определения для таких, как я, «знатоков» живописи мало что значат. Но встречаясь с обычными (или, как у нас любят говорить, «простыми») зрителями на выставках его работ, я фиксировал их восхищенную реакцию увиденным, зачастую удивленные лица его коллег (особенно молодых!). В наших беседах первые искренне радовались, что познакомились с творчеством такого талантливого, создающего красочный своеобразный мир, художника, а вторые высказывали слова уважения и преклонения перед коллегой, сумевшим найти «свое место, свою тему, свои краски, свои сюжеты» в ряду современной гвардии живописцев. На выставках Николая Джаняна можно увидеть заслуженных деятелей культуры и искусства России и армянских диаспр её населенных пунктов, а также ценителей живописи, коллекционеров и многих представителей интеллигенции городов многонациональной Кубани, и других областей. Недавно на моих глазах на выставке его работ в одной из картинных галерей Анапы двух талантливых молодых художниц из Геленджика привлекла работа Николая Аванесовича «Скрипач» (или «Увертюра»). Они одновременно восхищались и спорили о ней, отмечая высочайшее мастерство автора, глубинную загадку героя полотна, оригинальное цветовое построение картины. А вот что говорит по этому поводу сам автор: «Считаю, что мне удалась работа «Увертюра», посвященная Паганини. Я сам в молодости занимался музыкой. В этой картине как бы два лица музыканта. Одно, когда смотришь сверху, другое — когда снизу». Кстати, мало кто знает, что Николай в художественном училище и на срочной службе в армии играл в вокально-инструментальных ансамблях на гитаре и ударных инструментах. Уже около двух лет он один из активнейших организаторов и участников ежемесячных «Творческих посиделок под звездами» в гостеприимном новороссийском планетарии имени Юрия Гагарина, где ежемесячно собирается часть творческой интеллигенции Новороссийска пообщаться, почитать присутствующим классику и свои «вирши», послушать самодеятельные вокальные сочинения и популярные песни, познакомиться с работами местных художников. Во всем перечисленном любимец участников (и женщин, и мужчин) этих «посиделок» Джанян принимает самое активное участие. Как у многих мастеров кисти, у него есть не только поклонники, но и ученики, в основном дети и внуки — свои и родных и близких. Под эгидой Городского армянского общества в дни фестивалей Национальных культур выставляемые работы этих ребят имеют большой успех у горожан. Мастер возит их на «взрослые» выставки, на которых также работы ребят-учеников вызывают неподдельный интерес, например, на фестивале «Дружбы народов» в Новороссийске, на выставке «Атамань» в Тамани. Мало того, в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств проводилась выставка «Дед и внуки», где были представлены работы как самого Николая Аванесовича, так и его внуков Коли и Алины — более 70 полотен! Все пейзажи и портреты объединены темой Родины и близких людей. Вспомнив внуков, нельзя не рассказать о прекрасных, талантливейших дочерях Джаняна, о которых отец говорит с восхищением: «Младшая, Маринэ, нашла себя в росписи батика и гобелена, а Лусинэ — уже художник с мировым именем. На одной из ее выставок в Нидерландах в музее города Бергена ее зал располагался по соседству с залом великого Эдварда Мунка, а художник-легенда ХХ века Оскар Рабин передал ей свой каталог с дарственной надписью». Приятно всегда наблюдать лицо отца, с гордостью рассказывающего о достижениях своих детей.

С горечью и болью вспоминает он судьбу семьи, свои жизнь и творчество от рождения до переезда в Россию, когда прошел в Кировабаде школу национальной розни и «перестройки»... У Николая Аванесовича есть картины, посвященные трудным временам войны 1941-1945 годов, надеждам людей на лучшее будущее. С благодарностью и любовью относится в своих раотах к историческаой родине Армении и её истории. А так к России и тем местам, где живет уже более тридцати лет: Кубани, Новороссийску, АбрауДюрсо. «Трещина распада СССР про - ходила как бы через мои сердце и жизнь!» — говорит он. Ему пришлось в те годы немало потрудиться: кроме работы художником-оформителем, «пахал» и маляром, и каменщиком и даже крыл крыши. По словам живописца, продавать свои картины и обеспечить тем самым жизнь себе и своей семье в наше время практически невозможно. «Даже если ты будешь сразу рисовать денежные знаки!» — шутит Николай Аванесович. Чтобы элементарно выжить, Джанян организовал свое небольшое мебельное производство, которое живо и сейчас. А он продолжает писать. Да еще как писать! Можно вспомнить открытие очередной ежегодной коллективной выставки художников-земляков в просторном двухзальном выставочном пространстве Новороссийского музея-заповедника. Первый зал — талантливые добротные работы мастеров кисти… Второй – не менее достойные примеры. Оглянешься — и можно было потерять дар речи — полстены занимал триптих: три огромных холста, напоминающих иконы… Но цвет! Изображение! Энергетика! Мне кажется и сейчас, что он писал эту троицу не просто маслом, а маслом, разведенным своей кровью. Это мое субъективное мнение. Успокаивает, что нечто подобное об этом триптихе я услышал и позже от художников и от обычных посетителей на его персональной выставке в Анапе. Конечно, это было произведение именно Николая Джаняна! Возможно, с позиции специалистов тут что-то «не то» и «не так», но не узнать автора нельзя — это он! Спасибо, Николай! За картины, за дружбу! За общение! За все! Спасибо, что ты есть…

Виктор САВЕЛЬЕВ, заслуженный работник культуры Кубани, тележурналист