РЕН ТВ взял 8 наград МедиаБренда

Телеканал получил 3 золотых и 5 серебряных призов престижной премии.

В Москве подвели итоги Седьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ МедиаБренд. Телеканал РЕН ТВ стал победителем в 3 номинациях. Промо нового сезона телеканала «Сезон блокбастеров» стало лучшей промокампанией спецсобытия прошедшего года. Победу в номинации «Лучшая промокампания фильма или сериала» одержала серия промороликов к фильму «Чужой». Первое место в номинации «Лучшее использование звука» занял проморолик франшизы «Три икса».

Кроме того, телеканал завоевал 5 серебряных наград премии:

Лучший проморолик фильма или сериала российского или совместного производства – «СМЕРШ».

Лучшая операторская работа (TV & digital) – «Самая полезная программа».

Круто за копейки – «Анекдот-шоу».

Самое смешное промо – «Чужие».

Лучший оригинальный саундтрек (TV & digital) – специально написанная музыкальная композиция, оригинальная песня или кавер-версия – «Блокбастер. Скоро».

Конференция МедиаБренд создана в 2011 году по инициативе специалистов индустрии телевизионного дизайна и маркетинга и призвана развивать отрасль и формировать в ней профессиональные стандарты. Жюри конкурса состоит из известных международных экспертов в области телевизионного промо и дизайна и российских признанных профессионалов из сферы PR, дизайна, кино и рекламы.