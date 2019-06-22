Международный фестиваль-конкурс имени Г.М. Концевича открыл прием заявок

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VI Международный фестиваль-конкурс народной песни имени Г.М. Концевича пройдет с 22 по 24 октября в Краснодаре.

Вокалисты и музыканты со всей страны и из-за рубежа съедутся в институт культуры, чтобы показать свои таланты в четырех номинациях: "Дирижер-хормейстер народно-певческого коллектива", "Сольное народное пение", "Ансамблевое народное пение" и "Концертмейстер-аккомпаниатор".

Прием заявок уже открыт и завершится 23 сентября. Участникам необходимо будет выслать на электронную почту koncevich_kgik@rambler.ru заявку на участие и видео своего выступления в формате MPEG4, разрешением 720 р, продолжительностью не более 3 минут.

После чего члены жюри отберут лучшие выступления и пригласят кандидатов на очный этап.

Участникам каждой номинации необходимо будет подготовить выступление в соответствии с требованиями. Например, в номинации "Сольное народное пение" конкурсанты исполнят по два разнохарактерных произведения (народная песня разных жанров или авторская песня, написанная в народном стиле), а одна из песен обязательно должна быть исполнена a cappellа.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы членов жюри, торжественное награждение победителей и концерт лауреатов. По итогам конкурса будет вручен и самый главный приз – Гран-при.

Напомним, в прошлом фестивале-конкурсе участие приняли более 200 вокалистов.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры