«Русский Версаль»: Президентская библиотека – ко дню основания Царского Села

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5 июля 2019 года исполняется 309 лет со дня основания Царского Села, ныне города Пушкина.

Как строилась и развивалась летняя резиденция российских императоров, позволяет в подробностях изучить обширный электронный фонд Президентской библиотеки. Большинство раритетных материалов представлены на портале организации.

В путеводителе С. Н. Вильчковского, который был опубликован в 1910 году, рассказывается о корнях названия Царского Села: «Эволюция Сарицы произошла, думается, следующим образом: шведский феодал, получив в лен старинную русскую вотчину Сарицу, обратил ея название, естественно, в Сарицгоф, ибо приставка „гоф“ означала, что в данном поселении есть господский дом. Такие посёлки, с сидящим в нём благородным владельцем, в русском обиходе XVI и XVII веков назывались в этой местности мызами, вероятно потому, что и местное финское поселение именовало их „мойс“, т. е. мыза. Таким образом, Сарицгоф в устах переселенцев – финнов обратился в Сааримойс, а в русскую речь перешёл в виде Сарицкой или Сарской мызы». Название «Сарская мыза» стало Сарским Селом во время правления императрицы Елизаветы Петровны, когда здесь возникла целая слобода с церковью. Вильчковский продолжает: «Понемногу село и в официальных актах вытеснило слово „мыза“, а в царствование Екатерины II уже все говорили Царское Село, хотя в официальных случаях ещё до 1808 года писали Сарское».

История Царского Села как резиденции монархов началась 5 июля (24 июня по старому стилю) 1710 года, когда Пётр I подарил эти земли своей невесте, будущей российской самодержице Екатерине Алексеевне. Именно она и начала создавать тот неповторимый облик города, черты которого хорошо видны и сейчас. В тогда ещё Сарской мызе императрица основала знаменитый дворцово-парковый ансамбль. Ещё более весомый вклад в развитие Царского Села сделала их с Петром дочь Елизавета. Об этом можно прочесть в книге историка Александра Успенского «Историческая панорама Санктпетербурга и его окрестностей. Царское Село» (1912), цифровая копия которой доступна на портале Президентской библиотеки: «Вступив на престол, Елизавета Петровна не забыла Царскаго Села и постепенно, в несколько лет, из скромнаго Петровскаго дворца создала целый фантастически-роскошный мир, соперничающий с Версалем. В 1744 году „в прежде построенных палатах“ переделываются в зале панели, а во всех вообще комнатах – полы. В том же году во дворец было прислано 11 тканых ковров (из них один половой), некоторые „малороссийской работы“... В следующем году два покоя дворца были обиты штофными жёлтыми обоями с серебряным позументом. В 1744-м же году, под наблюдением архитектора Трезини, крестьянин Ив. Ив. Крутов строил по обе стороны палат флигели, в два этажа, внизу – погреба, своды под одним правым флигелем, в другом же стены были подняты лишь для симметрии... Лаковый мастер Яган Неймер делал в зале дворца лаковыя шпалеры... 26 июня 1745 года императрица Елизавета Петровна во время своего пребывания в Царском Селе „повелела в нижних аппартаментах обоих флигелей употреблять такие обои, какие делаются на“ известной в XVIIIстолетии Ярославской „фабрике Затрапезнаго“. В декабре того же года живописец Каравак посылает в Царское Село для письма плафона нескольких русских художников».

Именно при Елизавете в 1755 году в Царскосельском дворце появилась легендарная Янтарная комната, или, как её тогда называли, Янтарная камора. По приказу самодержицы подарок прусского короля её отцу Петру Великому был перевезён из Петербурга и усовершенствован под руководством архитектора Б. Ф. Растрелли. Он добавил к отделке янтарных панно деревянную золочёную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. В годы Великой Отечественной войны драгоценный кабинет был похищен, а затем бесследно исчез. Учёные ведут его поиски до сих пор. В 2003 году Янтарная комната была воссоздана в полном объёме, и увидеть её можно сейчас в стенах Екатерининского дворца.

С течением времени Царское Село становилось всё более значимым для правителей Российской империи. В вышеупомянутой книге Успенского рассказывается о подготовке к приезду Петра III – размах празднества поражал: «Инженер-капитан Андрей Григорьев устраивает при дворе ледяную иллюминацию или ледяной фейерверк, на большоей галлерее и в китайском зале потолоки обиваются войлоками; разставлено было 900 плошек с салом, часть их помещена на крыльцах для ношения во время присутствия государя в Царскосельском дворце во ночное время».

Значительную лепту в умножение великолепия резиденции внесла Екатерина Великая. Строится новый Александровский дворец, Холодная баня, разбивается первый в стране пейзажный парк. Для работ из Европы было выписано множество искусных мастеров и художников: «Немало перемен в Царскосельском дворце произошло в царствование императрицы Екатерины II. Особенно много было сделано с 1782 года во дворце художником Шарлемань, под руководством архитектора Камерона. Он исполнял живописныя резныя, бронзовыя и мраморныя работы и сделал несколько великолепных кресел и другой мебели в парадные покои дворца», – пишет Успенский. С каждым годом Царское Село всё чаще называли Русским Версалем.

Царское Село является не только символом императорского величия, но и благотворной почвой, которая взрастила и подарила миру тех, кого без преувеличения можно назвать «отечества достойными сынами». Вот что сообщает филолог Яков Грот в своей книге «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники»(1887), ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки: «Царскосельский лицей, давший России нескольких замечательных людей на разных поприщах, более всего однакож привлекает внимание потомства тем, что в нём начал своё развитие гениальный русский поэт. Лицей был назначен для приготовления молодых людей „к важным частям государственной службы“, но ирония судьбы устроила, что первым блестящим плодом его воспитания был юноша, вовсе не годившийся для службы и однакоже более всех прославивший это заведение».

Автор отмечает, что сама атмосфера знаменитого учебного заведения способствовала творчеству: «Прежде всего нас поражает масса того, что написано Пушкиным в лицее: его стихотворения этой эпохи, числом около 130-и, составляют целую порядочную книгу... Некоторые товарищи Пушкина, также не лишённые поэтического дарования, далеко отстали от него... Тем не менее дружное соединение стольких молодых талантов в возникающем учебном заведении представляет явление необыкновенное».

Об истории Царскосельского лицея рассказывают уникальные издания и документы, цифровые копии которых также можно найти на портале Президентской библиотеки. Например, «Постановление о лицее» (1810), которым император Александр I учредил будущую альма-матер Пушкина, определяет список требований для поступающих: «Для вступления в Лицей требуются от воспитанников следующий познания.

а) Некоторое Грамматическое познание Российскаго и Французскаго либо Немецкаго языка.

b) Знание Арифметики, по крайней мере до тройнаго правила.

с) Понятия об общих свойствах тел.

d) Начальныя основания Географии.

е) Разделение древней Истории по главным эпохам и периодам и некоторыя сведения о знатнейших в древности народах.

Сверх сих предварительных познаний от воспитанников, вступающих в Лицей, требуется, чтобы они имели несомненныя удостоверения об отличной их нравственности и были бы совершенно здоровы».

Октябрь 1837 года в Царском Селе стал отправной точкой на пути к техническому прогрессу: по велению государя императора Николая I резиденцию с Петербургом связала первая в России общественная железная дорога. Вагоны по ней шли как при помощи паровой тяги, так и живой силы. «Пассажиры и грузы будут перевозимы в собственных дилижансах, повозках и паровых каретах. Так как дорога предназначается главным образом для пассажиров, то и сообщение будет производиться паровыми машинами, если число пассажиров будет превышать 50 человек; в противном случае пассажиры будут перевозиться на лошадях», – говорится в «Историческом очерке развития железных дорог в России с их основания по 1897 г. включительно» (1898) В. М. Верховского.

Как Царское Село встретило XX век, наглядно иллюстрирует подборка копий открыток с фотографиями достопримечательностей города начала столетия, которые можно посмотреть на портале Президентской библиотеки.

Сарская мыза, Царское Село, Детское Село, Пушкин… За более чем три века своего существования город сменил несколько названий. Но слова, сказанные в одном из первых путеводителей по Царскому Селу 1830 года «о великолепии его зданий, обширности и красивых видах садов его, пространстве прудов и между ними каскадов, простоте и купно величественности разных памятников, посвящённых великим мужам… так что и одно воображение уже восхищает», остаются актуальными и доныне.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки