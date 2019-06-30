Крупнейший реформатор России С. Ю. Витте – в фонде Президентской библиотеки

/Культура/

«Для блага России… прежде всего необходим подъём её производительных сил. Для этого всего больше нужно развитие её обрабатывающей промышленности и транспорта.

Первое немыслимо без сильного покровительства со стороны государственной власти... при условии, что во главе стоит монарх, достаточно умный, чтобы понять свою задачу, и достаточно твёрдый, чтобы, вступив на правильный путь, не сворачивать с него под разными посторонними влияниями, монарх с царственным благородством мыслей» – таким представляет «центральный пункт мировоззрения Витте» историк В. Водовозов в исследовании «Граф С. Ю. Витте и император Николай II» (1922).

29 июня 2019 года исполняется 170 лет со дня рождения Сергея Юльевича Витте (1849–1915), выдающегося государственного деятеля, новатора в деле индустриализации страны на основе развития финансовой сферы и сети железных дорог, первого председателя Совета министров России.Под его началом в России была проведена целая серия социальных и экономических реформ стратегического характера, которые заметно двинули страну в сторону технического прогресса.

Родившийся в Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье крупного чиновника, Сергей Витте получил отменное домашнее образование, сдал экстерном экзамен за гимназический курс и поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета (Одесса), по окончании которого защитил степень кандидата физико-математических наук.

В первый период своей профессиональной деятельности Витте был ревностным монархистом, с одной, однако, принципиально важной оговоркой: «Я до сих пор держусь убеждения, что наилучшая форма правления, в особенности для России, при инородцах, достигающих 35% всего населения, есть неограниченная монархия, но при одном условии – когда имеется налицо наследственный Самодержец, если не гений, то лицо с качествами более чем обыкновенными. Прежде всего и более всего от Самодержца требуются сильная воля и характер, затем возвышенное благородство чувств и помыслов, далее ум и образование, а также воспитание», – цитирует фрагмент из его «Воспоминаний» В. Водовозов в книге «Граф С. Ю. Витте и император Николай II».

Отношения с государем складывались неровно. Тот же Водовозов пишет: «Его Величество с трудом терпит около себя людей, которых он в душе почитает выше себя в моральном и умственном отношении или таких, мнения которых отличаются от мнений дворцовой камарильи». Независимый по природе Витте испытал всё это на себе и, соответственно, на проводимых им в жизнь экономических преобразованиях.

Интересный психологический портрет Витте оставил юрист А. Ф. Кони в своих воспоминаниях «Сергей Юльевич Витте» (1925), ознакомиться с которыми можно в электронном читальном зале Президентской библиотеки. Служебная деятельность Кони предоставила ему возможность неоднократных встреч с Витте и даже совместной работы. Впервые они встретились в 1876 году в комиссии, учреждённой для исследования железнодорожного дела в России. Витте тогда настаивал на установлении правительственного контроля над железнодорожными тарифами во избежание злоупотреблений и настойчиво поднимал вопрос о выкупе железных магистралей государством.

Впоследствии Витте обобщил своё видение предмета в ряде статей в журнале «Инженер» и в изданной им в 1883 году брошюре «Принципы железнодорожных тарифов», изложенные им в экономическом аспекте.

Наблюдал Кони Сергея Юльевича и в бытность его министром финансов, когда энергичный Витте настаивал на господдержке обрабатывающей промышленности и на усиленном привлечении в Россию иностранных капиталов. При этом он «указывал и на печальную отсталость нашего сельского хозяйства и доказывал, что для его поднятия необходимо поднятие личности крестьянина и дарование ему прав, какими пользуются все подданные Государя Императора».

И вот новая встреча, описанная в воспоминаниях Кони: «Я встретил Витте в июне 1903 года, проживая в Сестрорецком курорте. Он приехал верхом и ходил, то ускоряя, то замедляя шаг, по длинной крытой галерее близ морского берега… Он любезно шёл мне навстречу, задержал мою руку в своей и стал меня расспрашивать, как мне живётся в курорте. Я видел, что это лишь машинальные фразы и что он скорее в силу обстоятельств шёл рядом, „оглушённый шумом внутренней тревоги“».

Только через месяц Кони узнал, что «из самого влиятельного министра с широкой творческой деятельностью он сделался председателем кабинета министров, т. е. декоративным манекеном… Душевная драма состояла в том, что, имея громадное влияние на ход внутренней жизни России, вызвав в ней сильное развитие промышленности, введя и упрочив переход железнодорожного дела в руки государства, учредив ряд высших технических училищ, то есть коренным образом повлияв на экономический строй страны и поставив на твёрдую почву наш бюджет и денежное обращение, он не нашёл в себе решимости отказаться от „повышения“, давшего возможность многим недругам указывать на него как на простого чиновника-карьериста».

Эта «обратная реакция» на столь желаемое для многих продвижение в карьере выдавала в Сергее Юльевиче человека дела, а не соискателя чинов и титулов. В нём нарастало неприятие волюнтаризма императора, что явствует из записи в «Воспоминаниях» Витте, цитируемых в книге Водовозова: «Его безумная политика привела к японской войне и Цусиме, и японцы разбили не Россию, не нашу армию, а его мальчишеское управление 140-миллионным народом. Он разорил Россию».

Примечательно, что после Русско-японской войны (1904–1905) именно С. Ю. Витте император поручил возглавить русскую делегацию на переговорах с Японией в Портсмуте (США). «Искусное ведение переговоров и самая повадка Витте в новой для него обстановке освободили Россию от уплаты ещё небывалой в её истории контрибуции и дали ей возможность расплатиться за свою вредную предприимчивость лишь частью Сахалина. Достижение мира на таких условиях составляет огромную историческую заслугу Витте», – пишет Кони. 23 августа 1905 года был подписан Портсмутский мир. В том же году император возвёл Витте в графское достоинство.

Вернувшись на родину, Витте, по словам Кони, застал «крайнее развитие революционных выступлений, давшее ему понять, что ничем, кроме считаемых панацеей представительных учреждений, предупредить грозящий государству развал нельзя, – и он, самовластный сам и поклонник самовластия, приложилсвою руку к выработке манифеста 17 октября 1905 года и сопровождавших его правительственных объяснений. <…> Государственную думу открыл уже не он, а деятель гораздо более мелкого калибра, Горемыкин».

В некрологе по случаю смерти Сергея Юльевича «Граф С. Ю. Витте» (1915) П. Струве заключает: «Фигура Витте стоит на рубеже двух эпох русской истории и принадлежит им обоим... Витте вложился в дела великого исторического значения не как случайная фигура, которой выпал счастливый жребий, а как человек, отмеченный государственным призванием».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки