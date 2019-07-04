Депутат работает над выполнением наказов избирателей

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В один из приездов в поселок Черноморский Северского района к депутату Государственной Думы РФ Владимиру Синяговскому обратилась директор Черноморского дома культуры Татьяна Косенко с наболевшим вопросом, состояние здания дома культуры 1952 года постройки.

Внимательно изучив данный вопрос, приняли совместное решение, что первоочередная задача — это вхождение в программу: «Развитие культуры Краснодарского края». В 2019 году по программе выделены средства из Краевого и Местного бюджетов, подготовлена проектно-сметная документация, и уже видны первые результаты: старая кровля демонтирована, закуплены новые стройматериалы, ведутся подготовительные работы к установке новой кровли. К началу учебного года дети придут в обновленное здание. Для Владимира Синяговского развитие учреждений культуры и спорта, где занимается подрастающее поколения, является одним из приоритетных направлений деятельности. На данном примере прослеживается плодотворное взаимодействие законодательной власти с органами местного самоуправления.