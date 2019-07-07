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О проектах партии «Единая Россия» в области культуры Туапсинского района

Депутат государственной Думы Владимир Синяговский отметил, что реализация проектов в области культуры очень важна для населения, в частности для формирования национальных идей у будущих поколений.

На сегодняшний день Центральный Дом Культуры в Небугском сельском поселении финансируется в рамках проекта политической партии «Единая Россия». Средства выделены на приобретение материально-технической базы дворца культуры, а именно театральных кресел, приобретение и установки видеопроекционного оборудования, приобретении и установку звукоусилительного оборудования. Всего выделено 8,5 млн. рублей, из них 6,3 млн. из федерального бюджета, 1,7 млн. из краевого, и 500 тыс. рублей из бюджета муниципального образования. Ориентировочный срок окончания работ – ноябрь 2019 года.

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Категория: Новости / Культура

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О проектах партии «Единая Россия» в области культуры Туапсинского района

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