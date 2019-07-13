Волховские игры

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В Новороссийске 12 июля в арт-галерее «Prima-Юг» открылась уникальная выставка художника Альберта Щиткова «Русь изначальная».

Альберт Щитков представил полотна, посвященные Ведической, дохристианской Руси. Какие они – наши истоки, что чувствовали и во что верили наши далекие предки?  Древний пласт нашей истории прорывается к нам многими путями. Один из них – взгляд в далекое прошлое художника, его фантазия, предчувствие. Картины Альберта бередят души, будят извечную тоску по горнему миру. 

Художник Альберт Щитков родился в 1966 году в г. Петропавловске, Северный Казахстан. Образование получил в МГАХИ им. В.И. Сурикова. Член Союза художников России. Работы художника находятся в частных  коллекциях в Великобритании, Франции, Испании.

Людмила Шалагина

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Категория: Новости / Культура

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