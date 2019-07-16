Умерла Ольга Вяликова, актриса сериала "Глухарь"

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В возрасте 65 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Ольга Вяликова, некролог опубликован на сайте Центрального академического театра Российской армии.

Артистка родилась 26 марта 1954 года, в Театре Советской армии начала работать с 1980 года. Зрителям могли запомниться ее работы в спектаклях «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата швейка», «Удивительные приключения Маши и Вити» и других. Работала она и на экране — ее ранняя роль в «Обыкновенном чуде» датирована 1978 годом, а в 2010-х она сыграла в нескольких российских сериалах, в том числе в «Глухаре». В 2014 году Ольга Вяликова получила медаль «За трудовую доблесть».

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/photo/olga-vyalikova-obituary.shtml?utm_source=push