Маяковский в «Окнах РОСТА»: «Мы работали без установки на историю и славу»

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«Его стих „весомо, грубо, зримо“ вошёл в нашу эпоху, стал её голосом. Больше, чем кто-либо другой из современных поэтов, он оказался по силе таланта, политическому чувству, своему мировоззрению способным стать трибуном, неутомимым агитатором революции», – пишет критик Иван Беспалов в некрологе, размещённом после гибели Владимира Маяковского в № 3 журнала марксисткой критики искусств «Печать и революция», 1930.

19 июля 2019 года исполняется 126 лет со дня рождения Владимира Маяковского, одного из крупнейших поэтов XX века, который ярко заявил о себе так же, как драматург, киносценарист, режиссёр, актёр, художник, публицист и редактор. Электронная коллекция Президентской библиотеки «В. В. Маяковский (1893–1930)» содержит цифровые копии первых изданий произведений поэта: трагедии «Владимир Маяковский», опубликованной в 1914 году, пьесы «Мистерия-буфф», написанной к годовщине Октябрьской революции, и собрания сочинений поэта «Всё сочинённое Владимиром Маяковским. 1909–1919». В коллекцию включены сатирические произведения поэта, в частности журнальное издание феерической комедии «Клоп», книга стихов «Маяковский издевается», а также пример социальной рекламы – брошюра «Вон самогон!» .

Обширная подборка предлагает также критические статьи, некрологи на смерть Маяковского, портреты поэта и изображения памятников в его честь. Авторефераты научных работ, исследующих различные аспекты творчества поэта, и другие материалы позволяют составить представление о подлинном Маяковском, личность которого не вмещается в общепринятые канонические рамки.

Возьмём хотя бы электронный альбом агитационно-сатирических плакатов «Грозный смех. Окна РОСТА» – результат сотрудничества Маяковского с Российским телеграфным агентством; альбом был издан к 10-летию легендарных «Окон РОСТА» в 1932 году.

В предисловии к альбому под заголовком «Прошу слова…» самый точный, авторский «отчет» о проделанной работе даёт сам Владимир Владимирович. «Это, – пишет Маяковский, – протокольная запись труднейшего трёхлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это – моя часть огромнейшей агитработы – окон сатиры Роста. Пусть вспоминают лирики стишки, под которые влюблялись. Мы рады вспомнить строки, под которые Деникин бежал из Орла».

Прошли годы – и к злободневным некогда «Окнам» стали относиться как к антикварной редкости. «Сейчас, с десятилетием ростинской работы, – продолжает Маяковский, – Третьяковская галерея, газеты, журналы любопытно и восторженно подбирают, клеют и смотрят клочки вручную крашенных листов… Окна сатиры делались в одном экземпляре и вывешивались в витринах и окнах пустующих магазинов, дальнейшие размножались трафаретом иногда до 100–150 экземпляров, расходившихся по окнам агитпунктов. Всего около девятисот названий по одной Москве. Ленинград, Баку, Саратов стали заводить свои окна».

Диапазон тем был огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и электрификация… «Вне телеграфной, пулемётной быстроты этой работы быть не могло, – констатирует Маяковский. – Я рылся в Третьяковке, в Музее революции, в архивах участников. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего».

В электронной копии книги Виктора Перцова «Маяковский-патриот» (1941) из фонда Президентской библиотеки показана «кухня» «Окон РОСТА», темп работы и характер которой задавал Маяковский. «Он был рабочим и воином в поэзии, при помощи поэзии, – пишет Перцов. – А брался он за многое и, действительно, не гнушался никакой чёрной работой: писал тексты к санитарным плакатам о пользе кипячёной воды, зарифмовывал лозунги для „недели профдвижения“ и для хлебозаготовительной кампании…» Художник Николай Денисовский, который помогал Маяковскому, вспоминает о том, как умел поэт мобилизовать себя и других: «В 12 часов ночи мне позвонил Маяковский. „Завтра в 9 утра надо сделать 12 плакатов Наркомздраву. Приезжайте работать“. Я растерялся. Что за срок? Успею ли? – „Ничего, поможем. <…> Первое дело, в этом деле нужен горячий чай“ – и пошёл подогревать самовар. В восемь часов плакаты были готовы…»

«Всё это составляет сложный и неординарный контекст, – пишет в размещённом на портале Президентской библиотеки автореферате кандидатской диссертации по теме «Агитационно-рекламная функционализация послеоктябрьского творчества В. В. Маяковского в свете его жизнетворчества и жизнестроения» Елена Матросова (2014), – упрощение которого ведёт к формулам типа „Маяковский – отец русского копирайтинга“». Автор научного текста доходит до прямой полемики с учёными-коллегами: «Ведь проблема не в том, чтобы констатировать факт: Маяковский (в дуэте с художником А. Родченко) – „корифеи коммерческой рекламы“, а в том, чтобы разрешить вопрос, как производство рекламы стало возможным и даже естественным для великого поэта, как это связано с законами его творческой вселенной». А в ней всё было подчинено тогда защите завоеваний революции, и Маяковский был в этом так же искренен и неистов, как и в лирике.

Тесно смыкается с работой в области инфографики, как назвали бы сейчас социальную рекламу «Окон РОСТА», сатирический цикл стихотворений Владимира Маяковского. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной копией раритетного издания 1922 года «Маяковский издевается», где авторами значатся В. Маяковский и Л. Брик, в числе фантастических подарков которой (роль в фильме, «рено», привезённый по её заказу из Парижа, и т. д.) могло быть и подаренное широким жестом влюблённого поэта авторство.

«Творческая вселенная» Маяковского не предполагала деления на «низкие» и «высокие» жанры, с одинаковой одержимостью он пробовал себя во многих художественных цехах, неизменно ставя перед собой глобальные социальные цели и ведя своего лирического героя через все перипетии глубоко личного, через которые неизбежно проходит человек.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки