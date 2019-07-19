Материалы Президентской библиотеки раскрывают тайны царского стола

/Культура/

Кулинарный мастер-класс «От царского стола к президентской кухне», подготовленный совместно с комбинатом питания «Кремлёвский», стал первым в цикле мероприятий выходного дня, который летом 2019 года запустила Президентская библиотека. В рамках встречи гости исторического здания на Сенатской площади не только приготовили блюда по малоизвестным рецептам, но и благодаря многочисленным материалам из фонда Президентской библиотеки узнали много интересного об исторической эволюции кухни первых лиц государства.

Изучить уникальные исторические документы, «полистать» старинные издания о русском быте и кулинарных традициях сегодня можно из любой точки мира: электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты не только во всех субъектах Российской Федерации, но и за рубежом.

Из богатого разнообразия материалов на кулинарную тематику, представленных в электронном хранилище, отдельно стоит выделить те, которые рассказывают о царской кухне.

Царская кухня стала постепенно формироваться при первом из династии Романовых – Михаиле Фёдоровиче. Именно во времена его правления в XVII веке окончательно утвердились рецептуры таких супов, как солянка и рассольник, которые подавали к царскому столу. При Михаиле Романове стали появляться заграничные новинки: в 1618 году китайские послы представили царю несколько образцов чая, без которого сложно сегодня представить нашу жизнь.

Наибольшей пышности и многообразия царские столы достигали в дни празднеств. В оцифрованной книге «Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году февраля 5, при бракосочетании государя царя, и великого князя Михаила Фёдоровича, с государынею царицею Евдокиею Лукьяновною, из рода Стрешневых» можно найти иллюстрацию обеда в Грановитой палате и краткое описание к нему. К примеру, там значится, что государю и государыне подавались перепечи – так по-старинному назывались открытые пирожки.

Надо отметить, что русские правители были умеренны в еде. Так, в книге Забелина «Домашний быт русского народа» (1918) есть упоминания о кухне во времена царя Алексея Михайловича: «По свидетельствам иностранцев, к столу царя Алексея Михайловича подавались всегда самые простые блюда, ржаной хлеб, немного вина, овсяная брага или лёгкое пиво с коричным маслом, а иногда одна только коричная вода. <…> Великим постом обедал только по три раза в неделю, а именно в четверток, субботу и воскресенье, в остальные же дни кушал по куску чёрного хлеба с солью, по солёному грибу или огурцу и пил по стакану полпива. Кроме постов, он ничего не ел по понедельникам, средам и пятницам; одним словом, ни один монах не превзойдёт его в строгости постничества».

Пётр Великий, вопреки популярному мнению о его любви ко всему иностранному, оставался приверженцем русской кухни. Публичные обеды с европейскими блюдами для иностранных министров император предпочитал давать у своего сподвижника Александра Даниловича Меншикова. По особым поводам к столу Петра подавался запечённый поросёнок в сметане – император разделывал его собственноручно. Кроме того, кухмистр Фельтен готовил «земляные яблоки» – экзотический в то время картофель. На праздничных застольях царь пытался приобщить гостей и к употреблению кофе, этот напиток он попробовал в Голландии.

Многие русские императоры только общие застолья делали богатыми, в обычной жизни они были достаточно скромны. Император Александр I был вынужденно умерен в еде, поскольку за его здоровьем неотступно следил лейб-медик Дмитрий Климентьевич Тарасов, который оставил воспоминания: «В седьмом часу утра кушал чай, всегда зелёный, с густыми сливками и с поджаренными гренками из белого хлеба; в 10 часов после прогулки кушал фрукты, особенно землянику; в 4 часа обедал; в 9 часу кушал чай, в 11 часов кушал иногда простоквашу, иногда чернослив, приготовляемый для него без наружной кожицы». Воспоминания царского лейб-медика можно изучить в электронном читальном зале Президентской библиотеки.

У каждого представителя венценосной фамилии были свои пристрастия. Например, Николай I любил простую пищу, а его сын император Александр II был приверженцем изысканных европейских традиций в еде. Об этом свидетельствует оцифрованное «Художественное меню и программы увеселений во время коронации Александра II, во время георгиевских праздников, при праздновании юбилея памяти М. В. Ломоносова и другие», где помимо традиционных блюд присутствует немецкое блюдо «Говядина по-марбургски».

В книге «Венчание русских государей на царство, начиная с царя Михаила Федоровича до Императора Александра III» представлено меню парадного обеда в Грановитой палате в честь коронации Александра III и Марии Фёдоровны, где перечислены самые популярные блюда эпохи. Среди них – знаменитая гурьевская каша.

В честь коронации последнего российского императора Николая II и Александры Фёдоровны была организована целая череда приёмов и ужинов. В «Коронационном альбоме» 1896 года можно встретить подробное описание трапезы: столы для высшего духовенства и сановников, расположенные слева от входа, были убраны старинной серебряной и золотой посудой в виде стоп, ваз и кубков, орлов, верблюдов, глобусов и кораблей. На столах перед каждым из приглашённых лежал свиток, перевязанный шёлковой тесьмой. В нём находилось довольно скромное меню, выписанное изящной старославянской вязью: бульон «Лукулловский», пирожки, холодное из рябчиков «По-суворовски», жаркое (крупные цыплята на вертеле), салат, цельная спаржа, мороженое и десерт. Документ также представлен в фонде Президентской библиотеки.

После революции 1917 года традиционные блюда стали упрощаться: боярские рецепты видоизменялись в соответствии с возможностями и потребностями времени. Погрузиться в историю и проследить эволюцию русской кухни сегодня можно в любом электронном читальном зале Президентской библиотеки, сеть которых успешно функционирует в России и за рубежом.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки