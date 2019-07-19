«А нас искают немцы и собаки» – уникальный альбом в фонде Президентской библиотеки

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22 июля 2019 года исполняется 423 года со дня рождения основателя русской правящей династии Романовых – Михаила Фёдоровича. «С момента его воцарения открылись яркие и блестящие страницы нашей истории. Под державной властью Дома Романовых Россия достигла величия и славы», – написано в книге Андрея Гартвига «Воцарение Дома Романовых. Избрание на царство Михаила Феодоровича Романова в 1613 г.», доступной на портале Президентской библиотеки.

В цифровой коллекции «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», которую можно открыть на портале библиотеки, собрано большое количество книг, в том числе раритетных, раскрывающих личность и деятельность Михаила Романова, например «Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие» В. Берха (1832), «Книга об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Фёдоровича» (1856), «Первый царь из Дома Романовых Михаил Феодорович» А. Бельковского (1913), «Избрание Михаила Фёдоровича на царство» М. Дьяконова (1913) и другие.

Начало правления Михаила Фёдоровича Романова называют концом Смутного времени, длившегося 15 лет. Этот тяжёлый для Руси период начался с 1598 года после смерти царя Фёдора Иоанновича, сына Ивана Грозного и последнего представителя рода Рюрика на русском престоле. Он не оставил после себя законного наследника, что и стало причиной для развития последующих событий. Как пишет А. П. Бельковский в своей работе «Первый царь из Дома Романовых. Михаил Феодорович», «нет возможности кратко изобразить те бедствия, которые выпали на долю русского народа в смутную годину… Всё царствование Бориса (Годунова) было несчастливо: на русскую землю обрушились такие общенародные бедствия, как голод и мировая язва; считались они тогдашними русскими людьми наказанием Божиим. Все ждали ещё худших бедствий, и они не замедлили разразиться над русской землёй. Стали появляться один за другим самозванцы, и русские люди „измалодушествовались“, шли то за одним самозванцем, то за другим».

Надо было собирать воедино истерзанное государство, и первым шагом на этом пути стало изгнание поляков из Москвы под предводительством нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Второй по сложности задачей оказались поиски и соборное избрание нового русского царя. Выборные люди собрались на «царское обиранье», поскольку «без государя Московское государство ничем не строится и воровскими заводы на многие части разделяется, и воровство многое множится и проч.; отсюда и пришли к желанию поскорее иметь государя, „кого всею землею оберут“», пишет М. Хмыров в своём историческом очерке «Избрание и вступление на царство Михаила Фёдоровича Романова», выпущенном в Санкт-Петербурге в 1863 году.

Претендентов на престол было много, среди них польские королевич Владислав и герцог Карл Филипп, русские военачальники и представители известных фамилий и даже «Ворёнок» – сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек.

21 февраля (3 марта) 1613 года на общеземском соборе «советом всей земли» «после тщательного обдумывания и размышления, после трёхдневного всеобщего поста и усерднейшего Богу молебствия: слишком великое дело свершалось!.. царь был избран единогласно». Им должен был стать боярин Михаил Фёдорович Романов.

«Весь земской собор ухватился за имя шестнадцатилетнего мальчика, как за якорь спасения. На нём сошлись все желания: и „верхних бояр“, членов царской боярской думы, и „нижних“, то есть небогатых дворян, и „гостей“, то есть купцов…» – рассказывается в книге Марии Евгеньевой «Господа Романовы».

Почему выбор был сделан в пользу молодого и неподготовленного юноши, а не в пользу старшего и опытного? Один из ответов мы можем найти на страницах книги «Первый царь из Дома Романовых. Михаил Феодорович»: «…Юность говорила прежде всего о непричастности Михаила к делам смутного времени… Юный избранник народный был совершенно чужд всякой вражды и козней, являлся для всех русских людей представителем не печального прошлого, а светлого будущего. Новоизбранный царь своей нравственной чистотой и незапятнанностью в грехах смуты привлекал к себе общую любовь. Воля тогдашних русских людей могла подчиниться только такому мужу, который по своим нравственным достоинствам подходил под общее покаянное настроение». Михаил Фёдорович же, по словам современников, «был кроток, смирен и благоуветлив, всех миловал и щедрил».

Убедительным аргументом в избрании на царствие 16-летнего Михаила также стали его глубокая религиозность и принадлежность к роду Рюриковичей – сын боярина Фёдора Никитича Романова, митрополита (позднее – патриарха Филарета), и Ксении Ивановны Шестовой (позднее – инокини Марфы) приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, Фёдору I Иоанновичу.

Михаил и его мать в то время жили в Ипатьевском монастыре, куда и направилась делегация во главе с архиепископом Феодоритом и боярином Шереметевым объявить будущему царю решение общеземского собора. Михаил, как пишет профессор Д. Цветаев в книге 1913 года «Избрание Михаила Феодоровича Романова на царство», услышав «такое к себе непреложное моление, отрицашеся со многими слезами и рыданием и гневам». «Страшно было шестнадцатилетнему юноше взять на свою совесть и ответ перед Богом опозоренную родную землю и измученный Русский народ», – объясняет состояние будущего правителя Руси издание 1871 года «Русские государи. Царь Михаил Феодорович», электронная копия которого хранится в фонде Президентской библиотеки. Да и мать его «исполнилась многих слёз, с великим плачем и рыданием» отказала благословить сына на царство. Марфа ссылалась на молодость Михаила, делавшую для него непосильным бремя правления, и ещё более на то, что «всяких чинов люди по грехам измалодушествовались, дав свои души прежним государям, не прямо служили». Шесть часов длились уговоры. Наконец мать и сын Романовы сдались. «Делать было нечего. Отказаться от венца – значит оставить Царство Русское на погром и расхищение врагам; взять на себя заботы Царя – значит спасти родную Русь от беды, горя и напастей. И порешил боярин – взять на себя Царское звание». Так у русского государства появился царь, который успешно правил страной 32 года и положил начало династии Романовых.

Узнав об избрании Михаила, поляки предприняли попытку помешать новому царю прибыть в Москву для венчания на царство. Польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить юного Романова, но по дороге крестьянин Иван Сусанин, согласившийся показать иноземцам путь, завёл их в дремучий лес.

11 (21) июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Михаила Фёдоровича, ознаменовав основание новой правящей династии Романовых. На портале Президентской библиотеки можно увидеть изображения скипетра, трона и державы Михаила Фёдоровича. Символы власти основателя русской династии Романовых представлены в книге Василия Верещагина «Юбилейный альбом в память 300-летия Дома Романовых».

За три с лишним десятилетия царствования Михаила Фёдоровича Романова в стране, сильно пострадавшей во времена Смуты, стабилизировалась внутренняя обстановка. «Народ крепко обеднел – и Царь облегчил налоги; разорены и выжжены были Русские города – и Царь вновь отстроил и украсил их; опустошена была Русская земля – Царь построил новые города: Орёл, Козлов, Тамбов и другие… Государевыми заботами отдохнула обливавшаяся дотоль кровью святая Русь. Больше тридцати лет народ Русский видел царские милости и попечение о своих нуждах. Радостно было ему знать, что безначалию не бывать больше в земле Русской: у Царя был законный наследник, Царевич Алексей», – характеризует годы правления первого Романова издание «Русские государи. Царь Михаил Феодорович».

«После Михаила Фёдоровича русское государство опять вошло в силу и стало расти и развиваться на тех же исконных началах, которыми было крепко и раньше», – подводит итог Алексей Бельковский в книге «Первый царь из Дома Романовых Михаил Феодорович».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки