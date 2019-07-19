Многонациональная культура и кавказский колорит – в фонде Президентской библиотеки

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В Черкесске подвели итоги III Всероссийского медиаконкурса «Кавказ.doc», призванного запечатлеть Кавказ во всех его проявлениях. Перед жюри стояла непростая задача определить лучшие из нескольких тысяч работ, поступивших из разных регионов страны, в том числе центральной России и республики Крым, а также стран ближнего зарубежья.

Медиаконкурс «Кавказ.doc» проводится третий год подряд при поддержке Главы и Правительства Карачаево-Черкесии, Президентской библиотеки и Союза журналистов России. Конкурс стал масштабным мероприятием первого на Северном Кавказе информационно-просветительского центра Президентской библиотеки, открытого на базе Республиканского телеканала Карачаево-Черкесии «Архыз 24».

Главная цель медиаконкурса заключается в популяризации положительного имиджа Северного Кавказа на федеральном уровне, поддержке представителей медиа-среды, как профессионалов, так и любителей, а также в привлечении внимания граждан страны и жителей республики к историческим событиям, связанным с развитием Карачаево-Черкесии и других республик Северного Кавказа.

В этом году в конкурсе могли принять участие не только фотоснимки, но и видеоролики, а также текстовые материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере. В них нашли отражении не только удивительная природа Северного Кавказа, но и интересные личности, яркие события, самые разные истории, отражающие многонациональную культуру и кавказский колорит.

Победители были объявлены в девяти номинациях. Так, в номинации «Кавказ: дыхание истории» (фотографии, видеоролики, а также тематические публикации как в СМИ, так и на блог-ресурсах исторической тематики) лучшей была признана работа Елены Афониной (Республика Чечня) под названием «Очаг предков»; фотография адыгейского мастера-кузнеца Арсена Хашхожева, автором которой стал Александр Хорошилов (Краснодарский край) одержала победу в номинации «Кавказский характер» (красота людей, занимающихся трудом на благо региона); запечатленный на снимке мальчик-кузнец вывел на первое место Рената Урусова (г. Черкесск, КЧР) в номинации «Будущее Кавказа» (юные земляки).

В номинации «Кавказ: день за днём» (события и значимые мероприятия на уровне региона или округа) победителем стала Полина Погребицкая (г. Екатеринбург) с серией фоторабот с Международного горнолыжного фестиваля #KatadZeРКВ — 2019, в номинации «Горянка. Как ты красива сегодня!» (фото, отражающие красоту кавказских женщин) - Зухра Карамурзина (Карачаево-Черкесская республика), в номинации Кавказское здоровье» (земляки-спортсмены и долгожители) - Андрей Смольников (Ставропольский край).

Юрий Будульников (г.Армавир, Краснодарский край) и его «Утес» заняли первое место в номинации «Магия Кавказа» (природа Северного Кавказа). Сразу трое победителей в номинации «Мобильный Кавказ» (фотографии и видеоролики, опубликованные в социальных сетях): Иван Губский (г. Ессентуки, Ставропольский край), Артем Мелетов (г. Пятигорск, Ставропольский край) и Фазир Курбанов (Карачаево-Черкесская республика). Алексей Бобровских (г.Новороссийск, Краснодарский край) стал лучшим в номинации «Словом о Кавказе» (текстовые материалы свободной тематики, способствующие формированию положительного имиджа Северного Кавказа).

Победители III Всероссийского медиаконкурса «Кавказ.doc» получат специальные награды и ценные призы от учредителей и спонсоров проекта на торжественной церемонии награждения. Кроме того, работы лауреатов пополнят электронный фонд Президентской библиотеки, в котором уже сегодня представлены фотографии победителей предыдущих конкурсов «Кавказ.doc».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки