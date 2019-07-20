РЕН ТВ переснял «Игру престолов» на русский лад

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Телеканал пересказал сюжет легендарного фэнтези в стилистике русских сказок.

В анимационных промороликах Король Ночи и его войско превратились в матрёшек.

Этим летом РЕН ТВ проводит последний показ всех сезонов «Игры престолов» на телевидении. В рамках рекламной кампании телеканал выпустил лимитированную серию матрёшек с главными героями фэнтези – и снял их в промо. Серия роликов сделана в стиле русского фольклора и коротко рассказывает о главных событиях саги. Все элементы были созданы и расписаны вручную российскими мастерами.

Озвучили анимационные ролики известные актёры дубляжа Елена Соловьева и Владимир Антоник, голосами которых разговаривают голливудские звёзды первой величины – Мел Гибсон, Сильвестр Сталлоне, Пирс Броснан, Шон Бин, Харрисон Форд, Джулианна Мур, Мэрил Стрип, Сара Джессика Паркер, Сальма Хайек и другие.

В начале августа «сказки» можно будет увидеть в эфире телеканала. Но уже сейчас их могут найти интернет-пользователи – ролики будут появляться на официальных страницах РЕН ТВ в соцсетях.

Смотрите «Игру престолов» на РЕН ТВ - бесплатно и в хорошем качестве, каждое воскресенье лета.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям