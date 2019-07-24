"Повысил культурный уровень". Мнение о скандале вокруг Лепса в Латвии

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Главу МВД Латвии подвергли критике за посещение концерта российского певца Григория Лепса. В политическом классе прибалтийской республики нет единства, отметил эксперт Юрий Борисенок.

Музыкальный концерт стал в Латвии причиной политического скандала. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс пошел на выступление российского певца Григория Лепса в Юрмале.

"Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство", уверен Янис Борданс.

Он также выразил недовольство тем, что Лепсу не запрещен въезд в Латвию. Весной Лепса внесли в список нежелательных лиц в соседней Литве и запретили ему въезд.

Заявление Борданса прокомментировал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.

"Сложно сказать, чем мотивировал свои высказывания министр юстиции, потому что для того, чтобы запретить кому-то въезд в Латвию, нужны какие-то серьезные реальные основания. Наверное, у министра юстиции этих оснований нет, и это можно оценить просто как оценочное суждение. Если бы он сказал, например, что его любимый композитор, скажем, Густав Малер, а искусство, которое представляет Григорий Лепс, он не приемлет в принципе, то мы, может быть, логику министра смогли бы понять. А в данном случае это просто оценочное политическое суждение, которое показывает, что в политическом классе Латвии, во-первых, нет единства. А во-вторых, отношение к России, похоже, продолжает развиваться по тому стандарту, который задан современной Польшей – там активно утверждается, что "зверя" страшнее, чем современная политика России, нет и не может быть даже в перспективе", ? сказал Юрий Борисенок.

Однако в Латвии пока находятся политики, которые не видят ничего особенного в том, чтобы посетить концерт известного российского певца, отметил Юрий Борисенок.

"Такие политики как Борданс активно транслируют точку зрения, согласно которой с Россией не может быть никаких контактов, потому что их просто не может быть. Но учитывая точку зрения министра внутренних дел Гиргенса, в Латвии есть и другие политики. Министр Гиргенс посетил концерт известного российского певца ? и он в своем праве. Наверное, он не является большим поклонником классической музыки. Так что можно только поздравить министра с тем, что он повысил свой культурный уровень", ? считает Юрий Борисенок.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru