ПРАЗДНИК РАДОСТИ И ДОБРА: ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНАЯ ВЕРА ? ЕДИНАЯ РУСЬ СВЯТАЯ» В ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКЕ

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28 июля состоится торжественное открытие православной выставки-ярмарки «Кладезь».

С 28 июля по 11 августа в городе Новороссийске пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь». Мероприятие состоится в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» по благословению епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста, при поддержке Славянского благочиния и администрации Славянского городского поселения, СФИ «Золотой Витязь» (г. Москва). Организатор программы – Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).

Выставка разместится в Парковой аллеи, на пересечении улиц Советов и Рубина. Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы монастырских мастерских, которые станут душеполезным подарком для друзей и близких.

Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней Елисаветой — проводит благотворительные выставки-ярмарки. Посетителей порадует художественное оформление изделий, каждое из которых изготовлено с любовью и молитвой. Приобретая для себя и близких полезные и красивые изделия ручной работы, люди помогают построить дом для бездомных на подворье монастыря, оказывают поддержку одиноким, болящим — всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.

Жители и гости города смогут принять участие в интерактивной экскурсии по выставке-ярмарке «Кладезь», познакомиться не только с историей Свято-Елисаветинского женского монастыря, но и историей жизненного пути трудников монастырских мастерских.

Малышей ждет встреча с новой сказкой в белорусском народном кукольном театре «Батлейка». Спектакль «Одноухий заяц» – это история о том, что каждый из нас уникален. Самого главного глазами не увидишь... Зорко одно лишь сердце. Но как не утратить доброту, если тебя все обижают? Как найти волшебную страну, где все счастливы? Ответы на вопросы маленькие гости выставки получат, посмотрев представление. После спектакля ребята смогут сделать поделки своими руками. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству.

На протяжении всех десяти дней будет представлена историко-культурная экспозиция "Белорусская хатка" о быте и традициях белорусской крестьянской семьи начала ХХ века.

Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный!

Адрес выставки: г. Новороссийск, Парковая аллея на пересечении улиц Советов и Рубина.

Приходите всей семьей!

Свято-Елисаветинский монастырь основан в Минске 22 августа 1999 года. Сейчас в обители 7 храмов. Монастырь и Сестричество оказывают духовную и социальную помощь болящим и страждущим людям. С этой же целью при монастыре созданы и действуют около 30 мастерских.