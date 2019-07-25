От поэта из Бородина до главного партизана – уникальные факты о жизни Дениса Давыдова раскрывает Президентская библиотека

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235 лет назад, 27 июля 1784 года, в Москве родился Денис Васильевич Давыдов. Военная карьера была уготована ему с самого рождения. Отец – бригадир В. Д. Давыдов, служивший под началом самого А. В. Суворова. Детство Дениса проходило в обстановке военного лагеря и… в Бородине – имении отца и деда.

На портале Президентской библиотеки размещена коллекция «Отечественная война 1812 года», рассказывающая о выдающихся полководцах тех лет, видное место среди которых, безусловно, принадлежит и Денису Давыдову. Отдельная подборка посвящена партизанскому движению, зачинателем которого опять же был наш герой.

Очерк о Давыдове из книги В. А. Потто «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» позволяет проследить путь офицера от рождения до самой смерти: «Детство, проведённое под солдатской палаткой, поэзия кочевого военного быта, наконец, встреча с великим Суворовым, впоследствии описанная самим Давыдовым, имели неотразимое влияние на весь умственный склад ребёнка, одарённого пламенным воображением. В душе его вспыхнула искра любви к военным подвигам и угасла только вместе с жизнью».

Давыдов начал службу в 1801 году в кавалергардах в Петербурге. Беззаботная столичная жизнь иного могла затянуть в «тину посредственности», но Давыдову довольно было случайного замечания от одного из родственников: «Что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом, а ты не знаешь даже того, что нужно знать штаб-офицеру». Давыдов с жаром принялся за книги и скоро стал одним из образованнейших офицеров своего времени. К тому же времени относится и начало поэтических опытов. Первое стихотворение Давыдов написал в 1803 году.

Через год за сатирические произведения, затрагивавшие императора Александра I и придворную знать, острослова из столичной гвардии перевели в Белорусский гусарский полк в Киевской губернии. Этот перевод можно считать первой злой насмешкой судьбы над офицером. Мечтающий воевать на передовой Денис Давыдов не смог принять участие в знаменитом Аустерлицком сражении.

Спустя два года ему удаётся вернуться в гвардию к гусарам, воевавшим под Аустерлицем. Но… Новая война – и Белорусский полк, который Давыдов только что покинул, отправляется в боевой поход в Пруссию, а гвардия остаётся на месте! В гусарском полку «мы жили ладно: у нас было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела», вспоминал будущий партизан.

Наконец, в 1806 году его старания увенчались успехом – он покинул «праздную службу» и был назначен адъютантом к князю Багратиону.

Первые бои произвели на Давыдова неизгладимое впечатление, он воспевал «благородного царя крови» на лезвии своей сабли. Его восторженные слова приводятся в очерке В. А. Потто.

Будучи адъютантом Багратиона, Давыдов успел поучаствовать в войнах с Францией (1806–1807), Швецией (1808–1809) и Турцией (1809–1812).

Военную кампанию 1812 года он встретил подполковником Ахтырского гусарского полка. А за несколько дней до знаменитого Бородинского сражения, находясь на своей малой родине, Денис Васильевич принял одно из самых важных решений в своей жизни.

В книге В. В. Жерве «Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов» (1913), доступной в электронных читальных залах Президентской библиотеки, об этом сказано так: «21 августа 1812 года в виду деревни Бородино, где вырос Давыдов и где уже торопливо разбирали его родительский дом на фортификационные укрепления, за пять дней до великого сражения, Денис Васильевич и предложил Багратиону идею собственного партизанского отряда».

Отчасти, наверное, это было эмоциональное решение. «Там на пригорке, – писал Давыдов впоследствии, – где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностью читывал известия о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции, – там закладывали редут Раевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаей гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Всё изменилось!»

В тот же день вечером Багратион прислал за Давыдовым и объявил, что М. И. Кутузов согласился послать «для пробы» в тыл французской армии партизан, но, сомневаясь в успехе, назначил в команду Давыдова только 50 гусар и 80 казаков.

Кутузов был не одинок в своём недоверии – многие сомневались в успехе дерзкого плана недавнего адъютанта, остряка и поэта, то есть человека, мало к чему способного, как он сам характеризовал себя в тот момент…

Однако действия Дениса Давыдова в тылу врага увенчались большим успехом. Его отряд постоянно прирастал людьми, а французы вскоре начали бояться партизан как огня.

В книге М. Рожковой «Денис Давыдов. Партизан 1812 года» (1942), доступной в электронных читальных залах Президентской библиотеки, об этом сказано так: «Какой вред наносили французской армии партизанские отряды и крестьянская война, видно из того, что генералы Наполеона не раз обращались к Кутузову с предложением прекратить народную войну и партизанское движение и вести военные действия „по правилам“. Кутузов отвечал отказом. „Народ, – писал он, – разумеет войну сию нашествием и, следовательно, считает всякое средство к избавлению себя от врагов не только не предосудительным, но похвальным и священным…“»

«Денис Давыдов, – писал Л. Н. Толстой, – своим русским чутьём первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приёма войны».

О поэтическом даре партизана можно судить по изданию «Стихотворения и статьи / Денис Давыдов» (1942).

«Умолкнул бой. Ночная тень / Москвы окрестность покрывает; / Вдали Кутузова курень / Один, как звёздочка, сверкает. / Громада войск во тьме кипит, / И над пылающей Москвою / Багрово зарево лежит / Необозримой полосою…» – читаем в его стихотворении «Партизан».

А помимо стихов были и песни: «Я люблю кровавый бой, / Я рождён для службы царской! / Сабля, водка, конь гусарской, / С вами век мне золотой!»

Кстати, поэтический талант Дениса Давыдова очень ценил А. С. Пушкин. Отвечая на вопрос, как ему удалось в юности не поддаться влиянию Жуковского или Батюшкова и даже в самых первых своих опытах не подражать ни тому ни другому, Пушкин отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который «ещё в лицее дал ему почувствовать возможность быть оригинальным». В издании «Русский архив» на портале Президентской библиотеки также можно ознакомиться с письмом Пушкина Давыдову.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки