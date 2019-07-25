Читайте Чехова, познавайте жизнь!

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Если бы Антон Павлович жил в наше время, непременно бы купил небольшой домик где-нибудь в поселке Абрау под Новороссийском. Великому писателю очень нравился кубанский город Новороссийск и его окрестности, где он бывал проездом и в гостях у брата Александра Чехова, служившего секретарем Новороссийской таможни в 1885-1886 гг.

22 июля в библиотеке – филиале №2 им. А.П. Чехова п. Гайдук для гостей прошла виртуальная экскурсия, посвященная 120-летию посещения А.П.Чеховым Новороссийска.

Ребята вместе с «писателем» неспешно бродили по Цемесской бухте, любовались морем, зданиями. На набережной у морвокзала Новороссийска писатель встречал свою невесту Ольгу Книппер, восклицая: «Это превосходный город. Много заводов, прекрасный элеватор, транзит..». После прогулки по городу, ребята, самостоятельно прочитав рассказы А.П. Чехова, размышляли об отношениях человека и животных, комических и драматических эпизодах «Каштанки» и «Белолобого», вызывающих живой интерес читателя любого возраста.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона