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Читайте Чехова, познавайте жизнь!

Если бы Антон Павлович жил в наше время, непременно бы купил небольшой домик где-нибудь в поселке Абрау под Новороссийском. Великому писателю очень  нравился кубанский город Новороссийск  и его окрестности,  где  он бывал проездом и в гостях у брата Александра Чехова, служившего  секретарем Новороссийской таможни в 1885-1886 гг.

22  июля в библиотеке – филиале №2 им. А.П. Чехова п. Гайдук для гостей прошла виртуальная  экскурсия, посвященная 120-летию посещения А.П.Чеховым Новороссийска.

Ребята  вместе с  «писателем» неспешно  бродили по Цемесской бухте, любовались морем, зданиями. На набережной у морвокзала Новороссийска писатель встречал свою невесту Ольгу Книппер, восклицая: «Это превосходный город. Много заводов, прекрасный элеватор, транзит..». После прогулки по городу, ребята, самостоятельно  прочитав  рассказы А.П. Чехова,  размышляли об   отношениях человека и животных, комических и драматических эпизодах   «Каштанки» и «Белолобого»,  вызывающих  живой интерес читателя любого возраста.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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