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Литературные встречи

Во вторник, 23 июля, состоялось познавательное мероприятие, организованное сотрудниками отдела массовой работы совместно с активисткой Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона Чернышевой Валентиной Петровной.

Мы посетили колонию - поселения №10, а также площадку по адресу ул. Алексеева, 25 где провели литературный час, состоящий из двух частей. Сначала для присутствующих выступала библиотекарь массового отдела, рассказывая о памятной дате со дня фатальной дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова.

Затем, новороссийская поэтесса, писатель Валентина Петровна Чернышева, делилась со слушателями своими воспоминаниями о том, как впервые знакомилась со стихотворениями классика, а также рассказывала, как учила некоторые из них наизусть.

В завершение поэтесса читала свои самые популярные произведения, а также демонстрировала видеоклипы и яркие красочные книги.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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