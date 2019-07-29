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Книжная выставка к 90-летию В. Шукшина."Нам бы про душу не забыть…"

С 22 по 28 июля в библиотеке-филиале№12 с. Кирилловка работала книжная выставка к 90–летию Василия Макаровича Шукшина.

Экспозиция содержала  уже известные широкому кругу читателей киноповести В.М. Шукшина, такие как « Живет такой парень», «Печки – лавочки», « Позови меня в даль светлую…», « Калина красная», и менее известные сценарии: «Ваш сын и брат», «Странные люди».

Сотрудником библиотеки проводились обзоры предлагаемых произведений. Посетители  выставки познакомились с биографией писателя, узнав о  том, что советский писатель, сценарист, кинорежиссёр, актер учился во ВГИКе на режиссерском факультете М. Ромма, будучи студентом, снялся у М. Хуциева в фильме « Два Федора» /эта была его первая роль/, а  начал писать, будучи уже тридцатилетним человеком.

В последний день книжной выставке были зачитаны главы одной из лучших его киноповестей «Калина красная».

Источник: Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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