Встреча новороссийских писателей в рамках клуба «Наше Слово»

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В субботу, 27 июля, в Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона встретились новороссийские писатели, поэты, участники литературного союза «Наше Слово».

По традиции руководитель, Ярохович Михаил Алексеевич и его помощница Чернышева Валентина Петровна начали с проверки домашнего задания и корректуры. Вносили исправления, оценивали, давали советы, как избегать тривиальных рифм.

Во второй части собрания каждый из участников имел возможность выступить с собственными произведениями на любую тематику, поэтому можно было услышать совершенно разнообразные работы: о временах года, любви, вдохновении, праздниках и так далее.

Приглашаем на заседания союза «Наше Слово»! Ждем вас в августе. Вход свободный.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона