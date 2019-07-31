Многогранная история высшего образования для женщин в России – на портале Президентской библиотеки

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Посетить сразу четыре выставки проекта «140 лет высшему женскому образованию в России», который был реализован со 2 октября по 15 декабря 2018 года, сегодня стало возможно благодаря серии виртуальных туров, представленных на портале Президентской библиотеки. Специалисты учреждения в сотрудничестве с кураторами других экспозиций объединили в цифровом пространстве разные площадки города: Санкт-Петербургский университет, Президентскую библиотеку, музейно-выставочный центр РОСФОТО, библиотеку Бестужевских курсов.

Проект «140 лет высшему женскому образованию в России» был посвящён уникальному явлению общественной жизни России последней четверти XIX – начала XX века – Бестужевским курсам. Занятия здесь проводили звёзды мировой науки: Д. И. Менделеев, А. А. Иностранцев и другие. Программы обучения, оснащение лабораторий и классов (на курсах имелись даже обсерватория и научная библиотека) соответствовали уровню мировых университетов. Среди выпускниц и слушательниц Бестужевских курсов – революционерка Надежда Крупская, актриса Любовь Блок, художница Евгения Эвенбах, первые женщины-учёные в некоторых областях науки: климатолог Евгения Рубинштейн, астрономы Пелагея Санникова-Шайн и Нина Штауде, математик Надежда Гернет, биологи Татьяна Красносельская и Варвара Бриллиант-Лерман.

Каждая площадка проекта имела свою специфику и была посвящена отдельной теме. Так, выставка в Санкт-Петербургском государственном университете «140 лет высшему женскому образованию в России» рассказывала об инициативе создания и истории Бестужевских курсов, их выдающихся выпускницах. Президентская библиотека открыла доступ к уникальным коллекциям Бестужевской библиотеки, среди которых редкие книги, издания с автографами известных учёных и деятелей культуры. Экспозиция «Курсистка – имя нарицательное» в РОСФОТО была посвящена жизни молодых независимых женщин – курсисток-бестужевок – в столице Российской империи Санкт-Петербурге (Петрограде), в интерьерах Библиотеки Бестужевских курсов можно прикоснуться к истории и времени, почувствовать атмосферу конца XIX века.

Виртуальные туры – активно развивающееся направление деятельности Президентской библиотеки, благодаря которому фонд электронного хранилища наравне с бумажными, фото-, аудио- и видеоматериалами пополняется оцифрованными экспонатами выставок, предметами из музейных коллекций.

На портале учреждения можно также онлайн посетить и другие виртуальные туры: легендарный крейсер «Аврора», Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, музей «Кобона: Дорога жизни», ознакомиться с постоянно пополняющимся интерактивным интернет-проектом «Петроград 1917 года: что, где, когда. К 100-летию Революции в России», виртуальными турами по выставкам «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «„Спасающий меч революции“: чекист в жизни, кино и литературе», «Северо-Запад России: две области – одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области», «Хранить веру православную: история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси», «Больше чем игра: к Чемпионату мира по футболу в России», а также совершить экскурсию по историческому зданию Синода, где сегодня располагается Президентская библиотека, и побывать в выставочном зале с постоянной экспозицией, посвящённой Конституции Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки