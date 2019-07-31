Артисты Ансамбля песни и пляски Южного военного округа выступят с концертной программой на открытии АрМИ-2019 в Армении

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Творческий коллектив ансамбля песни и пляски Южного военного округа выступит в Республике Армения с концертом перед участниками международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» в рамках Армейских международных игр.

В концертную программу творческого коллектива ЮВО войдут популярные современные и военные песни, танцевальные композиции различных народностей, а также представителей государств - участников АрМИ-2019, в том числе «Песня о дружбе», «Армения Моя», «Служить России», «Экипаж–одна семья», «Армия и Флот».

В 2016 году на III Всеармейском смотр-конкурсе ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооруженных Сил Российской Федерации «Музыкальный парад», который прошел в Ростове-на-Дону, занял призовое первое место и стал лауреатом в номинациях: «Лучший хор ансамбля», «Лучший конферансье», «Лучший инструментальный номер», «Лучший режиссер-постановщик». В этот период ансамбль ЮВО вошел в тройку лучших военных творческих коллективов ВС РФ.

Для артистов ЮВО это уже третья творческая поездка в Армению. Ранее коллектив ансамбля давал концерт на соревнованиях «Кубок моря-2017» в Баку Азербайджанской Республики.

В настоящее время начальником и художественным руководителем Ансамбля песни и пляски Южного военного округа является заслуженный работник культуры Российской Федерации И.В. Марченко.

Источник: пресс-служба Южного военного округа