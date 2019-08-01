/Культура/

У каждого человека должна быть любимая книга. Любимая книга - это то, что ты можешь перечитывать бесконечно и при этом находить для себя что-то новое, необычное, то, чего раньше совсем не замечал. Книги - это история и вкусы каждой эпохи. Некоторые из них безнадежно утратили свою прелесть, другие - актуальны и читаются с интересом и сегодня. Каждый писатель мечтал писать на века, а вот получилось у него или нет, выясняется в последующих поколениях.

30 июля на детской площадке по адресу Анапское шоссе, 39 сотрудники библиотеки-филиала № 1 им. П.А. Павленко провели литературную викторину «По страницам любимых книг». Ребята с удовольствием вспоминали прочитанные книги и активно отвечали на вопросы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона