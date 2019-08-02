В Ростове Великом покажут "Гамлета" и съедят картины

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2-4 августа в Ростове Великом пройдет IX Международный фестиваль средневековой культуры "Ростовское действо".

И хотя съедобные картины, которыми можно будет полакомиться на этом празднике, не относятся к заявленной эпохе (их оригиналы написаны в начале XX века), гурманам и любителям экзотики они наверняка понравятся: это пряничные копии восьми фейков авангарда из запасников кремля, о которых стало известно в прошлом году - после проведения соответствующих экспертиз. Две подделки попали в музейный фонд еще в 1922 году, а шесть, увы, подарил музею известный меценат. Но музейщики решили картины не уничтожать, а сделать их частью экспозиции, а теперь еще и изготовить на их основе съедобные сувениры.

Но в остальном программа фестиваля напомнит о именно "старине глубокой". В ней есть и концерт Сербского Византийского хора "Моисей Петрович" (назван в честь митрополита Моисея, основавшего в XVIII веке в Белграде певческую школу), и выступление хора подворья Оптиной пустыни, и колокольные звоны, и мастер-классы звонарей. Кроме того, все желающие смогут попасть на мастер-классы иконописи и золотного шитья, а также книжную выставку-ярмарку "История государства Российского".

- Нам хотелось наполнить Ростовский кремль частичками той жизни, которая когда-то здесь была, когда архиерейский дом был построен и жил естественной жизнью, - говорит директор музея-заповедника Наталия Каровская. - Ростовский кремль - последний ансамбль древнерусской архитектуры, то есть это такой исход русского средневековья. Поэтому мы показываем разные виды искусства в их живом виде.

Например, музыку устроители фестиваля традиционно обещают "настоящую, не редуцированную через XIX век, а по записям XVI - XVII веков".Ну а кульминацией действа, как обычно, станет концерт на территории кремля - под открытым небом. В этом году древние стены бывшей архиерейской резиденции выступят ни много ни мало - в роли Эльсинора, и зрители увидят шекспировские страсти во дворце датских монархов.

В отличие от основной программы, которая максимально погружает участников в условное средневековье, спектакль-фантазия "Гамлет" по трагедии Шекспира в переводе Пастернака, со слов Наталии Каровской, "по музыкальному языку приближает средневековье к современности". Более того, жанры в этом случае тоже "переплетутся": в постановке принимают участие и драматические актеры, и оперные певцы. Роль Гамлета исполнит Илья Лыков ("Современник"), Офелии - Ирина Костина ("Новая опера"), Гертруды - Юлия Рутберг. А солисты, хор и оркестр "Новой оперы" вместе с Сербским Византийским хором исполнят произведения Амбруаза Тома, Дмитрия Шостаковича, Гектора Берлиоза.

Источник: https://rg.ru