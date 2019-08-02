31 июля в библиотеке им. Э. Баллиона состоялось заседание художественного совета г. Новороссийска.

/Культура/

В нем приняли участие начальник управления культуры Матвейчук В.В., начальник МУП «МПТН» Гавриков А.Н., руководитель МАУ «Городской информационный центр» Новиков С.Г., руководитель студии «Архитектон» Александрова М.П, председатель Черноморского союза архитекторов Горбунов В.В., кураторы экскурсионно-туристических проектов и сотрудники управления культуры.

Начальник Муниципального пассажирского транспорта представил собравшимся макеты транспортной карточки «Борей». Это единая карточка для всех жителей, которой можно будет расплачиваться в автобусах и троллейбусах Новороссийска, помимо традиционной оплаты проезда.

После приобретения транспортной карты, ее можно будет оплатить с помощью Киви кошелька, Сбербанка, или другим удобным способом. Чек об оплате проезда будет выдаваться с помощью специального электронного прибора – валидатора. У контролёра будет устройство, которое будет считавать информацию, когда была куплена и использована карточка.

В верхнем правом углу будут выделены буквенные обозначения владельца (индикатор) – л (льготная), у (ученик), н (новороссиец). На обратной стороне – ФИО владельца карты.

В первом тираже выйдут 50 000 карточек. В настоящее время уже закупается оборудование, а торги по определению оператора назначены на 1 сентября 2019 г.

В результате дискуссии о дизайне карточки, было принято решение, что все три карточки будут в едином стиле, но в разном цветовом решении (три фона для 3-х категорий граждан).

Вторым вопросом в повестке дня стало установление электронного табло. Данное устройство будет показывать оставшееся время до наступления какого-либо праздника, либо события городского, краевого, федерального или мирового уровня. Такие объекты установлены во многих городах мира, они информативны и популярны у туристов.

Табло представляет собой объемную световую конструкцию высотой в 3 метра. Данный арт-объект планируется установить у администрации города.

Продолжилось заседание обсуждением проекта «Окна истории». Проект предполагает установку информационных конструкций с историческими фотографиями города, сопровождаемые справочной информацией и интересными фактами образующими туристический маршрут.

Установки будут располагаться в местах, где была сделана историческая фотография. Таким образом зритель переносится в прошлую эпоху, ощущая эффект реального присутствия. Вместе такие установки образуют единый туристический исторический маршрут по городу, интересный как для туристов, так и для жителей города.

На антивандальных конструкциях будет располагаться QR-код со ссылкой на схему расстановки установок и дополнительной информации о фотографии, историческом объекте и месте.

Также планируется выход в свет карт с обозначением утраченных зданий и сооружений, имеющих историческую значимость в рамках нескольких серий: «Исторический Новороссийск», «Военный Новороссийск», «Восстановление Новороссийска». Карты выйдут под редакцией новороссийского историка С.Г. Новикова. Для школ возможна разработка буклетов с методическими пособиями и квестами.

Данный проект планируется реализовать управлением культуры в рамках национального проекта «Культура» по направлению «Культурная среда» совместно с дизайн-студией «Архитектон» и инициатором проекта – Василием Алексеевым. Данный проект будет интересен местным жителям, учащимся и гостям Новороссийска.

Последним был рассмотрен проект Е. Суханова из Симферополя. Проект «Путеводитель по городу» предлагает создание современной городской информационно-справочной системы для туристов. Основой комплекса является интернет-портал с обновляемой информацией о городе, организациях, исторических местах и туристических маршрутах. В сжатом и красочном виде информация для туриста размещается в печатном буклете. Для удобства вместе с буклетом распространяется карманная карта с отмеченными достопримечательностями и маршрутами. И, конечно же, мобильное приложение, которое не только содержит всю полезную информацию, но и позволяет проходить различные квесты и получать дополнительную информацию о городе, его культуре и истории.

В целом, все проекты, обсуждаемые на художественном совете, были одобрены. Доработать цветовые решения арт-объектов было поручено студии «Архитектон». Завершая заседание, начальник управления культуры Матвейчук В.В. подчеркнул, что в Новороссийске необходимо развивать именно гражданско-патриотический туризм, а значит управление культуры будет прилагать все усилия для реализации проектов в данном направлении.

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска