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Более 250 исторических фотографий ВДНХ появились в "Московской электронной школы"

На страницах издания больше 250 архивных фотографий, рассказал начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

"Перед пользователями "МЭШ" открывается фотолетопись жизни выставки на протяжении восьми десятков лет, ее насыщенной истории. В издании можно встретить примеры удивительных достижений советской науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, а также полюбоваться видами возрожденной уже в наше время территории ВДНХ", - цитирует его официальный сайт столичной мэрии.

Источник: https://rg.ru

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Категория: Новости / Культура

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