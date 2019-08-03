В музее "Царское Село" открылась выставка "Дары, вернувшие прошлое"

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В музее-заповеднике "Царское Село" открылась выставка "Дары, вернувшие прошлое". Приурочена она к пятилетию музея "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Первый в современной России музей, посвященный этому трагическому периоду истории, открылся в 2014-м - в год столетия с момента начала Первой мировой.

Цель выставки - показать, как война отразилась на жизни людей разных профессий и сословий в России и как хранится память об этих людях сегодня. Об этом рассказывают более 250 предметов.

- На этой выставке мы объединили дары, которые получали с 2012 года. На основной экспозиции все предметы, полученные в дар, теперь отмечены особыми маркерами. Кроме того, запускаем отдельный цикл: каждые два-три месяца будем открывать выставку одного экспоната и подробно рассказывать о его истории и дарителе. Это наглядно демонстрирует, что Ратная палата - поистине народный музей, - говорит куратор выставки, сотрудник военно-исторического отдела ГМЗ "Царское Село" Екатерина Швиглева.

Как выглядела русская полевая кухня? Можно ознакомиться с рационом русского солдата, узнать суточные нормы ("Ого, полкило мяса в день - неплохо!" - комментирует кто-то из посетителей). Здесь разные дары: фляги из Австро-Венгрии, Италии, Франции, чарка и котелок из России… Фотографии русских сестер милосердия, дар из Германии - фото неизвестного французского врача.

Среди экспонатов музея - и пулеметы того времени, оружие, мундиры разных стран. И подлинный автомобиль "Форд". Ford T Tourer использовались в штабах русской армии для мобильного передвижения офицерского состава. А во внутреннем дворе музея установлены образцы военной техники - гаубицы, броневик.

Одним из дарителей стал всемирно известный режиссер Питер Джексон. Он посетил музей в Ратной палате и передал в дар два комплекта полевого обмундирования времен Первой мировой войны - точные копии одежды, обуви и амуниции пехотинцев британского и шотландского полков.

В день открытия выставки музей получил еще один дар. Александр Цымбал, заслуженный врач РФ, профессор Российской академии военных наук, полковник медицинской службы в запасе, передал в библиотеку Ратной палаты книги о Первой мировой войне и редкие репринтные издания.

Выставка будет работать до 30 ноября.

Источник: https://rg.ru