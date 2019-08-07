В Сочи пройдет Фестиваль уличного кино

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10 августа на Красной Поляне (курорт Горки Город +540) состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Сочи смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за лучший фильм. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

С 12 июня по 1 октября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

10 августа фестивальная эстафета доберется до Сочи. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Звездопад», начнется в 20:30 на Красной Поляне (курорт Горки Город +540).

Фестиваль представит насыщенную внеконкурсную программу. Большинство фильмов программы - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму «Я худею», Виктория Рунцова, чей фильм «Твою мать!» стал победителем фестиваля «Короче» в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.

Конкурсная программа фестиваля уличного кино:

· «Интервью», режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

· «Эвтаназия», режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

· «Болванка», режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

· «Электрическии? Ток», режиссер Пе?тр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2018

· «Миллиард», режиссер Евгении? Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»

· «День Рождения», режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестиваляхAutumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»

· «Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская

· «Огонь», режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»

· «Harmony», режиссер Евгении? Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»

· «Лучше Забеи?», режиссер Ирина Ходюш

Также фестиваль представит насыщенную внеконкурсную программу. Большинство фильмов программы - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму «Я худею», Виктория Рунцова, чей фильм «Твою мать!» стал победителем фестиваля «Короче» в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.

Вместе с компанией «Снегурочка» фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский; сценарист фильмов "Притяжение", "Лёд", "Тренер" Андрей Золотарёв; актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Принять участие в конкурсе, можно заполнив анкету и прислав короткометражный фильм на сайте http://a4.wsffest.com/.

Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, онлайн-кинотеатра Okko и компании Tele2.

Информационные партнеры фестиваля: телеканал «Дождь», телеканал «Москва 24», радиостанция «Авторадио», информационное агентство Regnum, ИД Собеседник, журнал Starhit, городская афиша Time Out, cайт для молодых кинематографистов MovieStart.ru, городской гид «Ваш Досуг».

Вход свободный.