/Культура/

Студенты института культуры дадут концерты в краснодарских парках

Артисты Краснодарского государственного института культуры дадут концерты в городских парках кубанской столицы. Для горожан с программой "О чем поет Россия" выступит вокально-хореографический ансамбль вуза. Первый концерт пройдет 14 августа в парке "Городской сад", а 15 августа студенты института выступят в парке "Чистяковская роща". Начало в 18:00.

Эту же программу артисты КГИК представят и на фестивале народной культуры в Китае. Он пройдет в конце августа в городе Хух-Хото.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Ко Дню российского кино: Президентская библиотека представляет исторические документальные фильмы

В Краснодарском крае по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан водитель экскурсионного автобуса

Сотрудники УФСИН России по краснодарскому краю обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

В храме Святой Анастасии Великомученицы Узорешительницы в ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому прошло венчание

13 августа в 18:00 в ВДЦ «Орленок» состоится официальное открытие профильной смены проектов АНО «Россия – страна возможностей»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!