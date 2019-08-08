Студенты института культуры дадут концерты в краснодарских парках

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Артисты Краснодарского государственного института культуры дадут концерты в городских парках кубанской столицы. Для горожан с программой "О чем поет Россия" выступит вокально-хореографический ансамбль вуза. Первый концерт пройдет 14 августа в парке "Городской сад", а 15 августа студенты института выступят в парке "Чистяковская роща". Начало в 18:00.

Эту же программу артисты КГИК представят и на фестивале народной культуры в Китае. Он пройдет в конце августа в городе Хух-Хото.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры