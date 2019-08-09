Ко Дню российского кино: Президентская библиотека представляет исторические документальные фильмы

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27 августа 2019 года в нашей стране отмечается День российского кино. Этому всенародно любимому виду искусств Президентская библиотека уделяет особое внимание. Она не только сформировала обширную электронную коллекцию «К Году российского кино», но и постоянно пополняет её новыми материалами по данной тематике, производит собственные фильмы по истории России.

Коллекция представлена на портале в открытом доступе и включает более 600 единиц хранения: официальные документы, исследования, разнообразные изобразительные материалы (афиши, плакаты, открытки и др.), раскрывающие различные аспекты развития отечественного кинематографа с начала XX века, а также представляющие отдельные фильмы и актёров российского и советского кино.

В частности, в книге Владимира Готвальда «Кинематограф („живая фотография“)» (1909) рассказывается о первых шагах российского кинематографа. Автор детально описывает относительно новое для тех лет явление – начиная с принципа действия «движущихся картин», фиксации их на плёнку, проявки; говорит о далёких перспективах развития кино. Прекрасной иллюстрацией к масштабной работе Готвальда являются немые художественные короткометражные фильмы начала ХХ века. Это картины, снятые по произведениям М. Ю. Лермонтова «Боярин Орша» (1909), «Вадим» (1910) и «Бэла» (1913), сатирическая лента «Долой немецкое иго» (1914) и патриотическая история «Слава нам, смерть врагам» (1914). Фильмы предоставлены Президентской библиотеке Госфильмофондом России. А благодаря сотрудничеству с Российским институтом истории искусств на портале Президентской библиотеки доступны электронные копии более 100 плакатов и киноафиш начала XX века. Среди них киноафиша фильма «Сказка любви дорогой» Петра Чардынина, главную роль в котором исполнила первая отечественная кинозвезда Вера Холодная.

Кроме того, на портале Президентской библиотеки в свободном доступе представлена афиша одного из самых значимых кинофильмов Советского Союза – «Броненосец Потёмкин». Это история о бунте матросов, который перерос в вооружённое восстание. Картина была подготовлена к 20-летию первой русской революции.

За десятилетие своего существования Президентская библиотека стала также одной из наиболее оснащённых площадок по производству документальных фильмов. Сложилась традиция создания циклов картин по определённой тематике. Например, выпущены ленты, посвящённые новгородской истории и её величественным соборам и монастырям: «Новгород. 1150 лет в истории Русского государства»; цикл из четырёх фильмов «Русская икона в собрании Новгородского музея-заповедника»; «Золотая кладовая Великого Новгорода» в двух частях; циклы «Спасённые фрески церкви Успения на Волотовом поле» в двух частях, «Спасённые фрески Спаса на Ковалёве»; цикл «Граффити» : «Граффити Софийского собора Великого Новгорода», «Граффити Георгиевского собора Юрьева монастыря», «Граффити церкви Спаса на Нередице», «Надписи и рисунки-граффити в храмах Великого Новгорода».

Создана также документальная трилогия о Старой Ладоге, которая состоит из документальных картин «Стольный город», «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церкви XII века», «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церковь Святого Георгия».

Признание у пользователей получили фильмы из цикла «Русский флот у берегов Америки». Они рассказывают о малоизвестной экспедиции русского флота, которая способствовала победе Севера над Югом в Гражданской войне в США. Планируется выпуск третьей по счёту картины из этого цикла.

Видеозапись « Дети блокадного Ленинграда. Интервью с Нинель Викторовной Краснолуцкой » дополнила цикл непридуманных рассказов про блокадные времена. Её самые тяжёлые дни вспоминает и писатель «Даниил Гранин» в документальной ленте Президентской библиотеки.

Продолжает реализовываться проект «Президентская летопись», который осуществляется во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации. В рамках проекта подготовлены ленты «Символы президентской власти», «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Обращаюсь к Президенту», «Архив Президента Российской Федерации». В производстве – картина «Московский Кремль – резиденция Президента Российской Федерации».

С вышеперечисленными и другими лентами можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе «Аудиовизуальные материалы». Кроме того, документальные фильмы регулярно транслируются на портале библиотеки в разделе «Интернет-вещание», там размещается и расписание трансляций .

Сегодня на портале Президентской библиотеки можно посмотреть ленты про писателя Даниила Гранина и русских художников-авангардистов, о восстановлении фресок и Ратной палате, в которой работает единственный в России Музей Первой мировой войны. Фильм Президентской библиотеки «Спасённые фрески церкви Спаса на Нередице» был представлен в Москве на XI Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный Ангел» и получил высокую оценку патриарха Кирилла, благословившего его выход на широкий экран. В Великом Новгороде проходила презентация коллекции фильмов Президентской библиотеки, посвящённых спасению фресок и икон, по теме становления государственности Руси, складывающейся вокруг Новгорода. В Доме кино в рамках международного кинофестиваля «Мир знаний» ежегодно проходит специальный показ картин Президентской библиотеки, снятых в текущем году.

Сложилась практика презентаций фильмов собственного производства на заседаниях киноклуба Президентской библиотеки. Так, например, была представлена документальная трилогия о Старой Ладоге, показан фильм «Граффити Георгиевского собора Юрьева монастыря» из 4-серийного цикла о граффити в храмах Великого Новгорода, лента «Пограничный край», фильм «Спасённые фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря» .

Фильмы транслируются на бортах самолётов авиакомпании «Аэрофлот», в электропоездах «Сапсан», поездах фирменного сообщения, на портале Министерства культуры России «Культура.РФ» и др.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки