РЕН ТВ покажет финал «Игры престолов»

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Всероссийская телепремьера 8-го сезона пройдет за один день.

В это воскресенье, 18 августа, РЕН ТВ впервые на российском телевидении покажет финальный сезон самого популярного сериала десятилетия. Зрители увидят все 6 эпизодов за один день – абсолютно бесплатно и всей страной.

Каждое лето РЕН ТВ устраивает показ всех сезонов легендарной саги в формате «1 сезон за 1 воскресенье». По результатам семи воскресений этого лета канал сохраняет лидерство среди всех телевещателей. Средняя доля 7-ми сезонов составляет 10,0% в аудитории «Все 25-54» и 11,5% среди мужчин того же возраста. Это самый успешный показ «Игры престолов» в истории РЕН ТВ.

Восемь лет зрители следили за сериалом, гадая – кому же в итоге достанется Железный трон. Последний сезон даёт ответ на этот вопрос. Но удался финал или нет – каждый решает сам, а РЕН ТВ предоставляет отличную возможность сформировать мнение.

Финальный сезон «Игры престолов» успел побить многие рекорды. Создатели не только увеличили продолжительность каждой серии, но и повысили выделяемый бюджет. На съемки каждого эпизода было затрачено приблизительно 15 млн долларов. Несмотря на минимальное количество серий, сезон стал одним из самых дорогих: в общей сложности было потрачено более 90 млн долларов.

Узнать, чем закончилась легендарная сага, или пересмотреть самый обсуждаемый сезон «Игры престолов» зрители РЕН ТВ смогут уже 18 августа.

Источник: Пресс-служба Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям