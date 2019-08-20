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Страницы истории села Мысхако

19 августа в библиотеке-филиале №11 прошло мероприятие-«фотоальбом» «Страницы истории нашего села». Приурочена встреча была к полуторавековому юбилею со времени первых посадок винограда в посёлке Мысхако. В гости в библиотеку пришли мальчики и девочки из летнего лагеря мысхакского Дворца культуры.

Ребятишки с интересом погрузились в историю родного Мысхако. У каждого из них есть свои любимые места, воспоминания о значимых событиях, многие ими с удовольствием поделились.

А после этого гости пополнили свою копилку новыми фактами о селе. Ребята узнали, что происходило на этой земле в античные времена, какие народы жили здесь в эпоху Средневековья. Мальчики и девочки поняли, что село образовалось благодаря прекрасным условиям для выращивания винограда. Виноградарство и виноделие и стало основным занятием для местных жителей, а положил начало этому Михаил Фёдорович Пенчул.

Естественно, гости глубже погрузились в страницы военной истории. Они узнали много нового о Малой земле, о боях за неё и о героизме простых жителей, не пожелавших отдать родину врагу и самоотверженно защищавших свой дом до самого конца.

А ещё мальчишки и девчонки открыли для себя разные версии происхождения слова «Мысхако».

Рассказ библиотекаря сопровождался презентацией со старинными фотографиями Мысхако и его жителей разных десятилетий.

Надеемся, что сегодняшняя встреча подарила ребятам много новых знаний, и они полюбили родное село ещё больше.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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