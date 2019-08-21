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Пиши и издавай

Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово» предоставляет начинающим писателям, поэтам и драматургам уникальную возможность опубликовать свое произведение.

Зачастую начинающие писатели сталкиваются с трудностями на пути к Олимпу большой литературы. Организаторы Премии хотят изменить эту тенденцию.

До 31 августа 2019 года проходит сбор заявок на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/. Участвовать в конкурсном отборе могут все пишущие и сочиняющие граждане России, в возрасте от 18 до 35 лет.

Найти, поддержать и сделать известными среди широкого круга читателей самых талантливых молодых прозаиков, поэтов и драматургов страны – главная цель и желание организаторов Премии.

Победители премии получат помощь и поддержку по подготовке книги в печать и её последующему продвижению.

Партнерами Премии выступают: Издательская группа «Эксмо-АСТ», группа компаний «ЛитРес», Молодёжный экспериментальный театр МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика».

Победители получат возможность:

  • заключить авторские договоры на публикацию книг с Издательской группой «Эксмо-АСТ» (для номинаций «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза» и «Поэзия»);
  • подписать договор на постановку пьесы в Молодёжном экспериментальном театре МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика» (для номинации «Драматургия»).

Кроме того, все произведения победителей Премии будут включены в программу продвижения на ресурсах группы компаний «ЛитРес».

Талантливым прозаикам и поэтам больше не придётся обивать пороги издательств – издатели  сами идут к ним навстречу.

Драматургам больше не нужно мечтать о театральных подмостках – пьесу победителя поставят в столичном театре.

Соревноваться молодые прозаики, поэты и драматурги будут в пяти номинациях:

  • «Современная проза»;
  • «Интеллектуальная проза»;
  • «Жанровая проза»;
  • «Поэзия»;
  • «Драматургия»;
  • «Электронная книга» (специальная номинация).

С 1 сентября по 7 октября Экспертный совет займётся оценкой авторских произведений участников и сформирует шорт-лист премии.

Имена первых финалистов Национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» известны уже сейчас. Ими стали участники Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Ребята подали заявку на участие в Форуме и во время работы смен «Год театра» и «РЭП смена» прошли отбор и стали финалистами.

Финалисты Премии:

 «Интеллектуальная проза»: Прохорова Людмила, Декина Евгения, Тимофеев Андрей.

 «Жанровая проза»: Трофимова-Рихтер Валерия, Обвинцева Александра, Иванова Татьяна.

 «Драматургия»: Назаренко Екатерина, Васильева Екатерина, Синяев Алексей.

 «Поэзия»: Кобец Антон, Гурова Мария, Свистунов Петр.

С 8 октября по 4 ноября жюри премии будет определять лучших в каждой из номинаций.

30 ноября 2019 года пройдёт торжественное награждение победителей Премии. Страна узнает имена новых ярких молодых прозаиков, поэтов и драматургов. А пока этого не случилось, в список счастливчиков, заключающих контракты с издательствами и театром, могут попасть все желающие, подходящие под критерии отбора.

Источник: Руководитель пресс-службы Издательской группы «Эксмо-АСТ» Мария Бабий

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Категория: Новости / Культура

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