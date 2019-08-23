Президентская библиотека принимает участие в фестивале «Спасская башня»

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Президентская библиотека принимает активное участие в XII международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который проходит в Москве на Красной площади с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Девиз праздника – «Возрождая традиции, сохраняем историю». За 11 лет в этом крупнейшем культурном проекте России приняли участие свыше 160 творческих коллективов из более чем 50 стран мира.

Одной из важнейших частей фестиваля является проект «Спасская башня детям», который реализуется уже на протяжении 6 лет. Президентская библиотека во второй раз принимает участие в масштабном мероприятии, а в этом году выступает в роли соорганизатора и партнёра. Для гостей подготовлены выступления детских молодёжных духовых оркестров, конкурс молодёжных почётных караулов, музыкальные флешмобы, мастер-классы и викторины.

Под стенами древнего Кремля развёрнут «Детский городок» – в нём на протяжении всего фестиваля будет работать литературный шатёр Президентской библиотеки. Принять участие в исторических викторинах и конкурсах, а также посетить интерактивные образовательные экскурсии, квесты и мастер-классы приглашаются все желающие. Самые активные участники получат памятные призы и подарки от Президентской библиотеки.

Гостями Президентской библиотеки на фестивале станут победители конкурса «Учитель года» разных лет: заместитель директора гимназии № 116 Санкт-Петербурга, учитель истории и обществознания Илья Демаков (Санкт-Петербург), учитель музыки Ломоносовской школы Артур Заруба (Москва). Они проведут открытые уроки по истории и музыке.

Родителей юных гостей фестиваля рады пригласить поближе познакомиться с Президентской библиотекой, открыть для себя мир уникальных электронных документов и материалов национальной библиотеки страны.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки