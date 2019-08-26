Президентская библиотека примет участие в мероприятиях Всероссийского форума «Ориентиры детства 2.0»

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В рамках Всероссийского форума работников дошкольного образования «Ориентиры детства 2.0», который состоится 26 августа 2019 года в Москве, будет представлен совместный проект Президентской библиотеки и издательства учебной литературы для детей «Русское слово», а также проведен мастер-класс «Создаём образовательную мультисреду для поколения „Альфа“: ресурсы Президентской библиотеки и ПМК „Мозаичный парк“».

Гостям и участникам форума представят информацию о размещении ссылок на материалы и документы из фонда Президентской библиотеки в электронных учебниках по истории, обществознанию и литературе, расскажут о возможности использования такой работы для системы школьного и дошкольного образования.

Планируется, что участниками форума в 2019 году станут более 6000 человек из всех регионов России. Среди спикеров – заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина, победитель конкурса «Воспитатель года – 2018» Анастасия Шлемко, президент Ассоциации развития качества дошкольного образования (АРКАДО) Эльфия Дорофеева.

Организаторы форума: Международная педагогическая академия дошкольного образования, Ассоциация развития качества дошкольного образования, Общественная палата Российской Федерации, Российское общество «Знание». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Российской академии образования.

Заявки на аккредитацию журналистов просим направлять на электронный адрес пресс-секретаря форума «Ориентиры детства» Инессы Гринченко: media@mpado.ru, тел. + 7 905 751-01-08.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки