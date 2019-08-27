Второго сентября в Краснодаре откроется новый хореографический зал

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В Краснодарском государственном институте культуры в День знаний открывается новый хореографический зал - один из самых больших и современных в Краснодаре.

Это огромное помещение площадью 218 квадратных метров, стены лилового оттенка, нескользящее профессиональное напольное покрытие, потолки высотой около шести метров, большие зеркала по периметру и деревянные станки. Новый зал – это нечто большее, чем просто помещение для занятий хореографией. Студенты, изучающие в вузе искусство танца, мечтали о нём и ждали открытия с нетерпением.

Ежегодно количество обучающихся, у которых проводятся занятия в танцклассе, увеличивается. Сегодня это четыре курса колледжа, четыре курса вуза и три кадетских класса. Для того, чтобы все они могли заниматься, и был открыт новый зал, который подходит абсолютно для любых занятий: народным, современным, бальным и классическим танцем. Помещение отвечает всем стандартам, предусмотренным министерством образования. Здесь также установлено современное музыкальное оборудование, новейшие системы отопления и вентиляции. Кроме того, открылись женская и мужская раздевалки. В каждой из них находятся душевые кабины, чтобы после динамичных репетиций сразу привести себя в форму.

На торжественном открытии, которое начнется в 9.40, выступят хореографы детской школы искусств, колледжа и вуза, а также профессиональный танцевальный дуэт ТО «Премьера».

Добавим, что День знаний в Краснодарском государственном институте культуры состоится 2 сентября. Торжественная линейка начнется в 9:00. На летней концертной площадке соберутся первокурсники и воспитанники Музыкального кадетского корпуса.

Артисты разных факультетов института поздравят всех с началом нового учебного года. По традиции со сцены прозвучит и торжественное обещание первокурсников.

А после праздничных мероприятий для новоиспеченных студентов пройдет их первая лекция – урок патриотизма. Он будет посвящен Году театра.

Урок начнется в 10:00 в концертном зале вуза.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры