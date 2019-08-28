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Выступление студентов КГИК назвали самым ярким на фестивале в Китае

Сегодня студенты Краснодарского государственного института культуры дают заключительное выступление на Китайском международном фестивале народной культуры. Он проходит в городе Хух-Хото.

Этот фестиваль проводится с 1990 года. За эти годы в фестивале приняли участие 162 национальные группы народной песни и танца из 65 стран мира. Участники фестиваля выступали в более чем 30 городах Китая.

За всю поездку студенты КГИК дадут семь концертов на различных площадках. По отзывам организаторов и участников фестиваля, выступление российской делегации – самое яркое. Всего в этом году в фестивале принимают участие 300 артистов из 13 стран, в том числе США, Бразилии, Колумбии, Ирана, Южной Кореи, Монголии, Узбекистана, Хорватии, Южной Африки.  Наши артисты получили приглашение приехать на фестиваль народной культуры еще раз.

Кроме того, 30 августа вокалисты и хореографы КГИК выступят в Пекине по приглашению руководства  российского посольства.

Напомним, 19 августа впервые за всю историю КГИК в Китай отправилась делегация  из 35 человек во главе с ректором Сергеем Зенгиным. Студенты вернутся в Россию 31 августа.   

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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Выступление студентов КГИК назвали самым ярким на фестивале в Китае

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