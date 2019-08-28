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Танцевальные ритмы Zumba снова услышат в Абрау-Дюрсо: бесплатное занятие в первый день осени

Станьте частью масштабного флешмоба на берегу озера Абрау!

В ближайшее воскресенье Абрау-Дюрсо вновь станет территорией ZUMBA. Собираемся на новой танцплощадке, расположенной прямо на берегу озера Абрау, напротив лодочной станции в Арт-парке Абрау-Дюрсо. Музыка, красота природы и отличное настроение ждут вас! 

ZUMBA – фитнес-вечеринка, где зажигательные латиноамериканские ритмы сочетаются с простой в исполнении и следовании за инструктором хореографией. Это позволяет обеспечить эффективную тренировку всего тела. Благодаря ZUMBA вы становитесь открытыми, счастливыми, а ваше тело – крепче и пластичнее. Услышав знакомые мотивы, вы начинаете танцевать автоматически!

Ведущая: лицензированный инструктор Zumba fitness Вероника Дмитриева @zumba_novorossiysk

Дата: 1 сентября 2019 г.Начало: 19.00Вход свободный!Место: Арт-парк Абрау-Дюрсо

Источник: Виктория Силакова PR-менеджер ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''

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Категория: Новости / Культура

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