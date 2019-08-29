В библиотеке рассказали, как вести себя в экстремальных условиях

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28 августа в библиотеке-филиале №11 с. Мысхако прошла беседа «Поведение в экстремальных условиях». Гостями библиотеки стали мальчики и девочки из летнего лагеря мысхакского Дворца культуры.

Скоро ребята пойдут в школу и получат много новых знаний. Мы тоже решили научить их очень важным навыкам. Ведь жизнь – непредсказуемая штука, и могут произойти ситуации, в которых очень важно сразу действовать правильно.

Сегодня мальчишки и девчонки обсудили вместе с библиотекарем, как действовать в разных экстремальных обстоятельствах: если в подъезде начался пожар, взорвался телевизор, если в квартире появился запах газа или на полу образовалась горячая лужа от прорванной батареи. Разобрали и случаи, которые могут произойти в общественном месте: например, образовалась давка, задержал полицейский, застала гроза или напала собака. Ребята разобрались в некоторых правила оказания первой помощи. И, конечно, хорошо усвоили, что делать, если заблудился в лесу.

Мальчики и девочки поняли, что от их уверенных действий в чрезвычайных ситуациях зависит очень многое. Надеемся, что с ними этих случаев не произойдёт. Ну а если вдруг происшествие возникнет – ребята уже знают, что делать.

Источник: ЦГБ им. Баллиона