Россия в первых цветных фотографиях С. М. Прокудина-Горского

/Культура/

«Посмотрите на самый скучный пейзаж в природе, и всё-таки голубое небо, облачка, немного зелени – всё это даёт ему жизнь. Вот откуда интерес публики и ея восторг, когда она увидела нечто близкое к природе. …Закрепляя на светочувствительной пластинке создание художественного вдохновения во всей роскоши его красок, мы передаём потомству бесценный документ», – был уверен С. М. Прокудин-Горский, посвятивший свою жизнь тому, чтобы «запечатлеть и тем самым обессмертить многовековую культуру родины».

Эти его слова приводятся в статье «Выдающийся деятель фотографии» С. Гараниной, представленной на портале Президентской библиотеки в рамках обширной коллекции «С. М. Прокудин-Горский (1863–1944)».

30 августа 2019 года отмечается 156-летие со дня рождения Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863–1944) – изобретателя, профессора, пионера цветной фотографии в России. Как пишет С. Гаранина в статье «„Коллекция достопримечательностей России“ Сергея Михайловича Прокудина-Горского», «представитель старого дворянского рода, человек разнообразных дарований, С. М. Прокудин-Горский удачно сочетал артистизм художественной натуры с аналитическим складом ума, темпераментом общественного деятеля и энергичной деловой хваткой».

В научно-технических кругах Петербурга профессор Прокудин-Горский становится известным во второй половине 90-х годов XIX века, когда начинает выступать с докладами на химико-технологическом и фотографическом отделениях Императорского Русского технического общества (ИРТО) и становится одним из организаторов курсов практической фотографии при ИРТО. Необходимость создания методической литературы для обучения он обосновывает в статье «Фотография в натуральных цветах»: «Отрывочные указания или переводные статейки не могут дать серьёзного понятия о таком деликатном процессе, как фотографирование в натуральных цветах». Для учащихся курсов он пишет и публикует ряд брошюр.

Метод фотохудожника подробно разбирают «Записки Императорского Русского технического общества», посвящённые докладу и результатам работы Прокудина-Горского в области цветной фотографии. В статьях «Сергей Михайлович Прокудин-Горский» (журнал «Фотограф-любитель») и «Вечера цветной фотографии» (бюллетень «Фотографические новости», № 3) подчёркивалось, что Прокудин-Горский не любитель-самоучка, а профессор химии и член Императорского Русского технического общества.

В начале 1900-х годов в доме исследователя на Большой Подьяческой, 22, появляется своя лаборатория и мастерская. Именно там через руки мастера проходят десятки снимков его неопытных поначалу учеников. Однажды ему попалась не очень удачная фотография Л. Н. Толстого. Видимо, это и натолкнуло учёного на мысль сделать цветной фотоснимок великого писателя. Как рассказывается в статье «„Коллекция достопримечательностей России“ Сергея Михайловича Прокудина-Горского», 23 марта 1908 года он пишет Льву Николаевичу в Ясную Поляну: «Я позволю себе просить Вас разрешить мне приехать на один или два дня (имея в виду состояние Вашего здоровья и погоду), дабы сделать несколько снимков в красках с Вас и с Вашей Супруги». Портрет был впервые опубликован в августовском выпуске «Записок ИРТО» за 1908 год, в котором русская техническая общественность чествовала «великого представителя русской мысли и слова».

Грандиозный замысел – создание «фотопротокола» России начала XX века посредством целенаправленных экспедиционных съёмок – стал реализовываться после показа цветных изображений Николаю II в Царском Селе. «Для этой первой демонстрации Государю, – звучат в видеофильме «Цвет времени» воспоминания самого Прокудина-Горского, – были выбраны снимки с натуры исключительно этюдного характера: закаты, снежные ландшафты, снимки крестьянских детей, цветы, осенние этюды и т. п. После первой же картины, когда я услышал одобрительный шёпот, я уже был уверен в успехе, так как программа была мною подобрана в возрастающем по эффективности порядке».

И работа по «инвентаризации родины» началась. «Если играть на скрипке, то на инструменте Страдивари, – читаем слова Прокудина-Горского в статье «Выдающийся деятель фотографии», – если снимать портрет, то Льва Толстого, ну а если родину фотографировать, то непременно от Финляндии до Тихого океана». Фотохудожник с документальной точностью и отменным художественным вкусом увековечивал природные ландшафты, военные и технические памятники, религиозные святыни, особенности быта народов, населявших империю; это наглядно подтверждает альбом фотографий «Просторы России в цветной фотографии» – проект был реализован при партнёрстве Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы и Президентской библиотеки.

В статье «Выдающийся деятель фотографии» (журнал «Фотография», № 4) С. Гаранина касается финансовой стороны вопроса. Каждое изображение обходилось автору в 10 рублей, за год делалось около 1000 снимков, обработанный материал требовал для хранения специального помещения. Предлагая государству приобрести уже готовые снимки и субсидировать дальнейшую съёмку, учёный пишет, что необходимая сумма денег «даст мне возможность посвятить всё моё время на исполнение этой работы».

Заинтересованное участие в судьбе коллекции принял председатель Совета министров Пётр Аркадьевич Столыпин – он подписал несколько бумаг, в которых идёт речь об условиях покупки её государством и месте хранения. На портале Президентской библиотеки можно, в частности, ознакомиться с делом «О приобретении в казну коллекции фотографических снимков достопримечательностей России, составленной профессором Прокудиным-Горским».

Прокудин-Горский не успел сполна реализовать свой грандиозный проект – началась Первая мировая война, в Российской империи назревал неизбежный социальный взрыв. Однако фотограф успел сделать снимки на Урале, в Сибири, в Крыму, Дагестане, Финляндии, Средней Азии, запечатлеть путешествия по Волге и Оке. К сожалению, часть огромной коллекции после событий 1917 года была утеряна, фрагменты её оказались за границей.

В 2010 году Библиотека Конгресса США передала в электронный фонд Президентской библиотеки около 2000 оцифрованных цветных фотографий Прокудина-Горского. Это снимки, сделанные в период с 1909 по 1912 год, а также в 1916 году. На них талантливо запечатлена Россия, её города и сёла, портреты простых людей и тех, кто принёс ей мировое художественное признание, – например, Льва Толстого. Сегодня все эти работы можно открыть на портале Президентской библиотеки в коллекции «С. М. Прокудин-Горский (1863–1944)».

Огромна не только культурная, но и историческая ценность раритетных фотографий: по ним реставраторы могут воссоздать то, что некогда было утеряно, казалось бы, навсегда. В 2013 году Президентская библиотека передала музею-заповеднику «Старая Ладога» снимки памятников первой столицы Руси, благодаря которым становится возможным восстановление росписей в храме Святого Георгия – одного из немногих сохранившихся образцов русских фресок XII века. «Важная цель, которую преследует цветная фотография, – оставить очный документ для будущего. Мы имеем в руках драгоценное средство спасать от забвения все разрушающиеся памятники», – говорил фотограф. И ещё одна цитата Прокудина-Горского из книги «Выдающийся деятель фотографии»: «Фотография всё-таки, надо признаться, искусство протокольного характера».

Именно этот преисполненный любви к России «протокол» мастера светописи является теперь ценнейшим документом в области истории, культурологи и этнографии.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки