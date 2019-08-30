«Намерение сей книги на каждом листе видно»: Александр Радищев и главный труд его жизни

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«Радищев поднялся на защиту крепостных в страшное время, – пишет Кирик Левин в издании „Первый борец за свободу русского народа: жизнь и деятельность А. Н. Радищева“ (1906) из электронного фонда Президентской библиотеки. – Помещики были рабовладельцами до мозга костей, и они ещё в 1767 году обещали убить того, кто будет в екатерининской комиссии говорить о необходимости освобождения крестьян. Радищев совершил геройский поступок, напечатавши книгу против крепостного права. И этим Радищев обессмертил своё имя и поставил себя в ряду героев русского народа».

31 августа исполняется 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749–1802) – русского писателя и мыслителя, одной из самых ярких и спорных фигур русского Просвещения. Складывавшийся с начала XIX века образ Радищева как страдальца за идеалы вольности трансформировался в массовое представление о «первом русском революционере». В том, насколько литератор соответствовал этому образу, пытались разобраться А. Пушкин, П. Вяземский, П. Чаадаев и другие «властители дум», что отражено в книге П. Сакулина «Пушкин и Радищев» (1920).

В новую коллекцию Президентской библиотеки «А. Н. Радищев (1749–1802)», приуроченную к юбилею Александра Николаевича, включены его сочинения, исследования о жизни и творчестве писателя, документы, посвящённые сохранению памяти о нём. Сочинения Радищева разнообразны и, помимо знаменитых «Путешествия из Петербурга в Москву» и оды «Вольность», включают переводы, во многом новаторскую поэзию, философские, юридические и другие труды. Из числа новейших исследований по теме можно назвать авторефераты диссертаций на такие нетривиальные темы, как «Внутренний человек в русской и французской литературной традиции», «Проза А. Н. Радищева в литературном движении конца XVIII в. – начала XIX в.» и др.

Александр Николаевич Радищев родился в одной из зажиточных дворянских семей Пензенской губернии. Его отец был по тому времени довольно образованным и гуманным человеком. К своим крепостным он относился настолько хорошо, что пользовался среди них любовью и уважением – явление крайне редкое в екатерининские времена. В период пугачёвского бунта, когда восставшие крепостные беспощадно расправлялись со своими угнетателями, отец Радищева счастливо избежал смерти благодаря преданности своих крестьян. Они не выдали ни его, скрывавшегося с горсткой охранников в лесу, ни его детей.

Образование Александр получил в Пажеском корпусе, окончив его в числе лучших учеников. Юность Радищева совпала со временем, когда Екатерина, увлечённая освободительными идеями французских писателей, намеревалась изменить варварские порядки в России к лучшему. Для этого ей нужны были умные и образованные чиновники. И она, желая «получить людей, к службе политической и гражданской способных», решила отправить в 1766 году 12 способных молодых дворян в Лейпциг для обучения в университете – про это рассказывается в упомянутой выше книге «Первый борец за свободу русского народа: жизнь и деятельность А. Н. Радищева».

Русские студенты возвратились на родину, насквозь пропитавшиеся идеалами свободы, равенства и братства. Радищев получил должность протоколиста в сенате, потом служил в штабе командующего войсками, затем перешёл в коммерц-коллегию, а оттуда в таможню, где дослужился до должности управляющего. Но одарённого и просвещённого вчерашнего студента такая служба не могла вполне удовлетворить.

И тогда, как пишет М. Сухомлинов в книге «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению» (1889), дабы «приобретённое познание и дорогие заветные идеи свободы и добра не загибли впусте», Радищев решил испытать свои силы в литературной работе. В 1773 году он перевёл книгу аббата Мабли «Размышления о греческой истории» и снабдил её своими примечаниями, в них он показал себя последователем идей народовластия и свободолюбия. «Неправосудие государя, – уверенно формулирует он, – даёт народу, его судии, то же, и более, над ним право, какое ему даёт закон над преступником. Государь есть первый гражданин народного общества».

Молодому литератору очевидно, что верховная власть ответственна перед народом и что её полномочия должны быть ограничены волей свободных граждан.

В середине 1780-х годов Радищев приступил к работе над своим главным произведением – «Путешествием из Петербурга в Москву», факсимиле издания 1790 года представлено на портале Президентской библиотеки. Можно также ознакомиться с «Корректурой издания „Путешествие из Петербурга в Москву А. Н. Радищева“ (под редакцией П. Е. Щеголева)» (1905).

Книга эта обессмертила имя Радищева и одновременно обернулась несчастьем его жизни. По форме она написана как путевой дневник едущего из Петербурга в Москву дворянина. Главы «Путешествия», имеющие названия почтовых станций на пути, различны по своему объёму и тематике. Книга многопланова: здесь подвергаются резкой критике самые разные стороны политической и общественной жизни России, предстают зарисовки быта и нравов разных сословий. Доминирует на протяжении всего повествования крестьянская тема: бесправие крепостных, их продажа, рекрутчина, нищета.

«Жилище крестьянина – курная изба с покрытыми сажей и грязью стенами и заткнутыми пузырями окнами; изба, в которой люди спят ночью вместе с животными, в спёртом воздухе которой свеча горит, как в тумане. <…> Помещик продаёт с молотка дворовых людей. В числе продающихся старик лет семидесяти пяти. Он с отцом господина своего был в крымском походе… Раненнаго унёс с поля сражения; потом был дядькою молодого барина и также несколько раз спасал его жизнь».

В оценке дворянства, допустившего такое положение, Радищев не выбирает выражений: «Тут видна алчность дворянина, грабёж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. Звери алчные, пиявицы ненасытныя, что, что, что крестьянину мы оставляем? – то, чего отнять не можем – воздух. Да, один воздух… Так может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания, назваться блаженным?».

Радищев даёт и жёсткую оценку государственно-административной деятельности. Он сам служил при дворе, на разных чиновничьих должностях, и поэтому природу административной сферы знал прекрасно. Александра Николаевича в связи со всем увиденным и пережитым в «Путешествии» одолевают тысячи «проклятых вопросов», «кои могут волновать человека мыслящего, интересующегося и стремящегося всё понять и объяснить и по возможности найти причину явлений и раскрыть истину». Он говорит, что нельзя признать «блаженною страну, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют ни надёжного пропитания, ни собственного от зноя и мраза (мороза) укрова» – цитаты взяты из книги «Первый борец за свободу русского народаё: жизнь и деятельность А. Н. Радищева».

Книга была отпечатана в домашней типографии Радищева без указания его имени в конце мая 1790 года тиражом около 650 экземпляров. 30–31 мая началась продажа «Путешествия» в Гостином дворе в лавке книгопродавца Г. К. Зотова. Прочитала книгу и Екатерина II. По свидетельству канцлера А. А. Безбородко, императрица нашла книгу «наполненною разными дерзостными изражениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройства» и повелела начать расследование с целью установить имя автора, которого она назвала «бунтовщиком хуже Пугачева». В заметках на полях радищевской книги императрица пишет: «Намерение сей книги на каждом листе видно. Сочинитель наполнен и заражён французским заблужденьем, ищет всячески и защищает всё возможное к умаленью почтения к власти и властям, к приведенью народа в негодованье противу начальников и начальства».

30 июня 1790 года Радищев был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. 24 июля Палата уголовного суда вынесла писателю смертный приговор, который впоследствии был заменен десятилетней сибирской каторгой. По пути в ссылку Радищев вёл «Записки путешествия в Сибирь», содержащие географические, исторические, этнографические сведения, а также наблюдения над бытом местных жителей.

После смерти Екатерины II Павел I смягчил наказание, но всё-таки не восстановил Радищева в правах, и тому до самой смерти императора пришлось жить в деревне под надзором полиции как преступнику.

При Александре I писатель получил место в комиссии по выработке новых законов – начальство удивлялось «молодости его седин». Но потом чиновникам надоели активность и речи Радищева. Сначала ему вынесли строгий выговор, а потом заявили: «Неужели вам мало Сибири?». Это подломило моральные и физические силы Александра Николаевича… Для борьбы у него не осталось больше сил. 12 сентября (по старому стилю) 1802 года он покончил с собой.

В течение всего XIX века на книге Радищева лежал цензурный запрет. Но как не согласиться с М. Сухомлиновым, автором труда «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению»: «Как содержание и направление книги, так и судьба автора, постигшие его несчастия, выдвигают её из ряда произведений нашей литературы прошлого столетия».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки