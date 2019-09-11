Индустриализация Российской империи станет темой видеолектория Президентской библиотекой

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12 сентября 2019 года в Президентской библиотеке состоится видеолекторий «Знание о России» на тему «Проблемы индустриализации России в конце XIX–начале XX века» из цикла «Регионы российского государства XVIII – начала XX веков». Мероприятие начнется 11:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки и в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

С лекцией перед аудиторией выступит известный специалист в области экономической истории, истории банковского дела и деловой культуры России Нового времени доктор исторических наук Сергей Константинович Лебедев.

Свое выступление он посвятит одному из крупнейших металлургических предприятий Российской империи – Юзовскому заводу, который начал регулярную плавку чугуна в 1872 году, а уже в 1876 году давал показатель в 1,5 млн пудов чугуна.

Аккредитация для представителей СМИ – до 16:00 11 сентября 2019 года.

Заявки на аккредитацию просим направлять по прилагаемой форме с пометкой «Аккредитация СМИ» на электронные адреса: media@prlib.ru, bazanov@prlib.ru, Денис Базанов, тел.: (812) 305-16-21, доб. 781; моб.: +7 981-170-67-90.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серия, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Обращаем ваше внимание, что вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной заявке и при наличии паспорта: участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1, представителей СМИ – через подъезд № 2.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеке